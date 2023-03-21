В ДТП с четырьмя авто под Белгородом погибла женщина и пострадал ребёнок

Около полудня 21 марта на 113-м км дороги «Северный подход к городу Белгороду» 55-летний водитель JAC, по предварительным данным, не выдержал боковой интервал и столкнулся с Land Rover под управлением 33-летнего водителя. Последний в результате выехал на встречку и врезался в Peugeot и ГАЗ.