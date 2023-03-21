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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В ДТП с четырьмя авто под Белгородом погибла женщина и пострадал ребёнок

21 марта 2023, 12:49
Фото: скриншот из видео УГИБДД по Белгородской области
На дороге произошла авария с участием четырёх автомобилей. Погибла 39-летняя водитель Peugeot. Её юный пассажир получил травмы. Подробности происшествия сообщили в региональном УМВД.

В районе села Шопино в Яковлевском горокруге произошло смертельное ДТП с участием четырёх автомобилей. В аварии погибла водитель автомобиля Peugeot. Её 11-летний пассажир получил травмы.

Около полудня 21 марта на 113-м км дороги «Северный подход к городу Белгороду» 55-летний водитель JAC, по предварительным данным, не выдержал боковой интервал и столкнулся с Land Rover под управлением 33-летнего водителя. Последний в результате выехал на встречку и врезался в Peugeot и ГАЗ.

В Peugeot находились 39-летняя женщина и ребёнок. Автомобилистка погибла. Несовершеннолетнего с травмами госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Видео: УГИБДД по Белгородской области
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