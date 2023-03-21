В Белгородской области потеплеет до +12 ˚С

В Белгороде ночью без осадков и до +1 ˚С. Днём также без дождей. Воздух прогреется до +12 ˚С. Ещё теплее будет в четверг, 23 марта. Ночью ожидается +3 ˚С, а днём температура поднимется до +13 ˚С. В пятницу, 24 марта, ночью до +6 ˚С, днём ожидается +14 ˚С.