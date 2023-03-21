В Белгородской области потеплеет до +12 ˚С

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Тепло, но дождливо 22 марта будет в Белгородской области. Ночью местами ожидается туман. Температура в тёмное время суток составит от -2 ˚С до +3 ˚С. Днём синоптики обещают +7…+12 ˚С.
В Белгороде ночью без осадков и до +1 ˚С. Днём также без дождей. Воздух прогреется до +12 ˚С. Ещё теплее будет в четверг, 23 марта. Ночью ожидается +3 ˚С, а днём температура поднимется до +13 ˚С. В пятницу, 24 марта, ночью до +6 ˚С, днём ожидается +14 ˚С.
В выходные в областном центре будет тепло и без дождей. В субботу, 25 марта, ночью +9 ˚С, а днём воздух прогреется до +15 ˚С. 26 марта немного похолодает. В тёмное время суток синоптики обещают +8 ˚С, а днём до +12 ˚С.