В Белгородском районе жители следят за незнакомыми машинами

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Белгородец по имени Михаил сообщил главе района, что 20 марта в Яковлевском округе кто-то поджёг водоснабжающую станцию, и он считает это диверсией.
«Как вы считаете, нужно ли в наше время охранять все мало-мальски важные объекты инфраструктуры города и области?» — поинтересовался у главы муниципалитета мужчина.
Владимир Перцев ответил, что в Белгородском районе в круглосуточном режиме патрулируются особо важные объекты (водоснабжение, газовое хозяйство, мосты). Участие в их охране принимают ДНД, самооборона, правоохранительные органы. Они объезжают территорию районе не только в утреннее, дневное и вечернее время, но даже в ночное.
Нужно каждому из нас быть бдительным, нужно смотреть на какие-то незнакомые машины, на подозрительных людей и, конечно же, сообщать о них по телефону 112. Мы должны с вами быть одной большой-большой командой.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, в июне 2022 года в Белгороде подожгли военкомат: неизвестный разбил в здании окно и бросил туда зажигательную смесь «коктейль Молотова». Пожар разгореться не успел — на место оперативно приехали сотрудники МЧС и потушили пламя. По факту поджога возбуждено уголовное дело.