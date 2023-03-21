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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В Белгородском районе жители следят за незнакомыми машинами

21 марта 2023, 17:05
Фото: 1MI
21 марта в ходе прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев призвал местных жителей проявлять максимальную бдительность и сообщать о незнакомых транспортных средствах, вызывающих подозрение.
Сюжет
СВО

Белгородец по имени Михаил сообщил главе района, что 20 марта в Яковлевском округе кто-то поджёг водоснабжающую станцию, и он считает это диверсией.

«Как вы считаете, нужно ли в наше время охранять все мало-мальски важные объекты инфраструктуры города и области?» — поинтересовался у главы муниципалитета мужчина.

Владимир Перцев ответил, что в Белгородском районе в круглосуточном режиме патрулируются особо важные объекты (водоснабжение, газовое хозяйство, мосты). Участие в их охране принимают ДНД, самооборона, правоохранительные органы. Они объезжают территорию районе не только в утреннее, дневное и вечернее время, но даже в ночное.

Нужно каждому из нас быть бдительным, нужно смотреть на какие-то незнакомые машины, на подозрительных людей и, конечно же, сообщать о них по телефону 112. Мы должны с вами быть одной большой-большой командой.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, в июне 2022 года в Белгороде подожгли военкомат: неизвестный разбил в здании окно и бросил туда зажигательную смесь «коктейль Молотова». Пожар разгореться не успел — на место оперативно приехали сотрудники МЧС и потушили пламя. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Владимир перцев#СВО#Общество#Бдительность#Диверсия#Патрулирование
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