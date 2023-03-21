В Белгородском районе жители следят за незнакомыми машинами

Владимир Перцев ответил, что в Белгородском районе в круглосуточном режиме патрулируются особо важные объекты (водоснабжение, газовое хозяйство, мосты). Участие в их охране принимают ДНД, самооборона, правоохранительные органы. Они объезжают территорию районе не только в утреннее, дневное и вечернее время, но даже в ночное.