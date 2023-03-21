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В белгородском госпитале перед ранеными бойцами выступил рок-музыкант Галанин

21 марта 2023, 07:35
Фото: скриншот из видео «ВЕСТИ. Белгород»
Группа «СерьГа» играла для военнослужащих, вернувшихся с передовой. Коллектив исполнил собственные композиции, песни о патриотизме и любви. Сюжет опубликовали в Telegram-канале «ВЕСТИ. Белгород».
Сюжет
Военные

В белгородском госпитале перед медперсоналом и ранеными военнослужащими, вернувшимися из зоны СВО, выступил рок-музыкант Сергей Галанин. Группа «СерьГа» сыграла для бойцов собственные композиции, песни о патриотизме и любви.

«Понимаешь, что без учителя, без врачей и без солдат нам вообще никуда», — отметил лидер коллектива.

Многие бойцы с творчеством группы были знакомы и ранее. С их слов, подобные выступления помогают настроиться на позитивный лад в столь непростое время. Как рассказал один из пациентов госпиталя, он недавно вернулся с передовой и такая поддержка для него очень приятна.

Кроме того, коллектив «СерьГа» привёз для военнослужащих письма от юных жителей Санкт-Петербурга.

Видео: Telegram-канал «ВЕСТИ. Белгород»
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