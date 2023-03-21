В белгородском госпитале перед ранеными бойцами выступил рок-музыкант Галанин

Многие бойцы с творчеством группы были знакомы и ранее. С их слов, подобные выступления помогают настроиться на позитивный лад в столь непростое время. Как рассказал один из пациентов госпиталя, он недавно вернулся с передовой и такая поддержка для него очень приятна.