В белгородском госпитале перед ранеными бойцами выступил рок-музыкант Галанин

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В белгородском госпитале перед медперсоналом и ранеными военнослужащими, вернувшимися из зоны СВО, выступил рок-музыкант Сергей Галанин. Группа «СерьГа» сыграла для бойцов собственные композиции, песни о патриотизме и любви.
«Понимаешь, что без учителя, без врачей и без солдат нам вообще никуда», — отметил лидер коллектива.
Многие бойцы с творчеством группы были знакомы и ранее. С их слов, подобные выступления помогают настроиться на позитивный лад в столь непростое время. Как рассказал один из пациентов госпиталя, он недавно вернулся с передовой и такая поддержка для него очень приятна.
Кроме того, коллектив «СерьГа» привёз для военнослужащих письма от юных жителей Санкт-Петербурга.