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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Белгороде снова ищут подрядчика на разработку концепции привокзальной площади

21 марта 2023, 06:46
Фото: 1MI
На разработку готовы потратить 1,6 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок. Эту же закупку объявляли в феврале, однако тогда её отменили.

В Белгороде снова ищут подрядчика для разработки транспортной концепции привокзальной площади. Соответствующую закупку опубликовали 16 марта. Заявки можно подавать до 3 апреля. Заказчиком выступает УКС мэрии Белгорода.

Согласно контракту, на разработку у исполнителя имеется 50 рабочих дней. От него требуется включить в концепцию основные технико-экономические показатели, градостроительный анализ территории, схему маршрутов, транспортную схему, а также схему озеленения территории и освещения.

В то же время при разработке необходимо будет учесть установленное ограждение возле ж/д вокзала, перспективу развития городского наземного электрического пассажирского транспорта, поток общественного транспорта разного класса и т. д. Помимо этого, рекомендуется предусмотреть многоуровневый паркинг.

На разработку концепции готовы потратить 1,6 млн рублей. Финансирование осуществляется из городского бюджета.

Отметим, что аналогичная закупка уже публиковалась в феврале, однако её отменили. Требования и сумма контракта не изменились.

Привокзальную площадь в Белгороде не могут реконструировать уже несколько лет. Концепцию реконструкции разработали ещё в 2019 году, но к новым реалиям её применить не вышло.

Вопросы о состоянии площади белгородцы задают уже давно. В сентябре прошлого года один из жителей областного центра спросил, почему реконструкцию так и не провели. Представители минтранса тогда сообщили, что работы приостановили из-за финансовых возможностей и внешних условий.

Кроме того, критиковали белгородцы и появившееся ограждение. Начальник управления архитектуры и градостроительства региона Галина Горожанкина ранее прокомментировала ситуацию. С её слов, забор ей тоже не нравится, однако это необходимость. 

На разработку концепции привокзальной площади в Белгороде потратят 1,6 млн рублей
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