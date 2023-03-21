В Белгороде снова ищут подрядчика на разработку концепции привокзальной площади

Вопросы о состоянии площади белгородцы задают уже давно. В сентябре прошлого года один из жителей областного центра спросил, почему реконструкцию так и не провели. Представители минтранса тогда сообщили, что работы приостановили из-за финансовых возможностей и внешних условий.