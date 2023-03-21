В Белгороде снова ищут подрядчика на разработку концепции привокзальной площади

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Белгороде снова ищут подрядчика для разработки транспортной концепции привокзальной площади. Соответствующую закупку опубликовали 16 марта. Заявки можно подавать до 3 апреля. Заказчиком выступает УКС мэрии Белгорода.
Согласно контракту, на разработку у исполнителя имеется 50 рабочих дней. От него требуется включить в концепцию основные технико-экономические показатели, градостроительный анализ территории, схему маршрутов, транспортную схему, а также схему озеленения территории и освещения.
В то же время при разработке необходимо будет учесть установленное ограждение возле ж/д вокзала, перспективу развития городского наземного электрического пассажирского транспорта, поток общественного транспорта разного класса и т. д. Помимо этого, рекомендуется предусмотреть многоуровневый паркинг.
На разработку концепции готовы потратить 1,6 млн рублей. Финансирование осуществляется из городского бюджета.
Отметим, что аналогичная закупка уже публиковалась в феврале, однако её отменили. Требования и сумма контракта не изменились.
Привокзальную площадь в Белгороде не могут реконструировать уже несколько лет. Концепцию реконструкции разработали ещё в 2019 году, но к новым реалиям её применить не вышло.
Вопросы о состоянии площади белгородцы задают уже давно. В сентябре прошлого года один из жителей областного центра спросил, почему реконструкцию так и не провели. Представители минтранса тогда сообщили, что работы приостановили из-за финансовых возможностей и внешних условий.
Кроме того, критиковали белгородцы и появившееся ограждение. Начальник управления архитектуры и градостроительства региона Галина Горожанкина ранее прокомментировала ситуацию. С её слов, забор ей тоже не нравится, однако это необходимость.