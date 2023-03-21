В Белгороде с остановок отмывают зимнюю грязь по ночам

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:26
Updated Сегодня, 20:26
Город преображают после зимы. Начали сотрудники благоустройства с остановок общественного транспорта — их в Белгороде свыше 500. Отмывают зимние грязь и пыль по ночам, чтобы не затруднять движение днём. Планировали начать уборку только в апреле, но погодные условия позволили приступить к работе раньше намеченного срока.
В ночь на 21 марта в областном центре успели отмыть остановочные комплексы на Гражданском и Белгородском проспектах, проспекте Богдана Хмельницкого, улице Щорса, Вокзальной, а также участок от Королёва до Водстроя.
Сегодня, в ночь на 22 марта, работы продолжатся. После того, как с уборкой на остановках закончат, их ждёт косметический ремонт.