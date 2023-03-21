В Белгороде с остановок отмывают зимнюю грязь по ночам

Город преображают после зимы. Начали сотрудники благоустройства с остановок общественного транспорта — их в Белгороде свыше 500. Отмывают зимние грязь и пыль по ночам, чтобы не затруднять движение днём. Планировали начать уборку только в апреле, но погодные условия позволили приступить к работе раньше намеченного срока.