Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:24

Published Сегодня, 20:24

Modified Сегодня, 20:26

Updated Сегодня, 20:26

В Белгороде с остановок отмывают зимнюю грязь по ночам

21 марта 2023, 20:24
Фото: 1MI
Работы начали выполнять раньше намеченного срока — этому поспособствовала хорошая погода, сообщили в администрации города. Всего в областном центре свыше 500 остановок.

Город преображают после зимы. Начали сотрудники благоустройства с остановок общественного транспорта — их в Белгороде свыше 500. Отмывают зимние грязь и пыль по ночам, чтобы не затруднять движение днём. Планировали начать уборку только в апреле, но погодные условия позволили приступить к работе раньше намеченного срока.

В ночь на 21 марта в областном центре успели отмыть остановочные комплексы на Гражданском и Белгородском проспектах, проспекте Богдана Хмельницкого, улице Щорса, Вокзальной, а также участок от Королёва до Водстроя.

Сегодня, в ночь на 22 марта, работы продолжатся. После того, как с уборкой на остановках закончат, их ждёт косметический ремонт.

Видео: соцсети мэрии Белгорода
На 200 белгородских остановках появятся схемы движения новых автобусных маршрутов
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия Белгорода добилась демонтажа торгового павильона на остановке МичуринаНа улице Невского в Белгороде потеряли автобусную остановку
#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Автобусная остановка#Уборка#Видео
Подпишитесь
«Спасибо и простите». Полухин прокомментировал свой уход с поста ректора БелГУ
Сегодня, 12:10
Экс-мэра Старого Оскола Сергиенко заключили под стражу
Сегодня, 16:33
Белгородцы в Индии: с какой стороны объехать корову? Сколько человек вмещает скутер?
Сегодня, 12:22
Госдума одобрила особый порядок итоговой аттестации для белгородских школьников
Сегодня, 15:14
«Убийца с детским лицом» и «Сын полка»: о самом юном бойце белгородской самообороны
Сегодня, 14:12
Суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны
Сегодня, 14:25