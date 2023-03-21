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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Белгороде раньше срока отремонтируют поликлинику № 4

21 марта 2023, 06:29
Фото: poliklinika.belzdrav.ru
Работы в медучреждении должны были провести в следующем году, однако удалось перенести их на более ранний срок. Сдать объект планируют в конце года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Поликлинику № 4 на улице Садовой в Белгороде капитально отремонтируют уже в этом году. Рабочие займутся инженерными коммуникациями, заменят лифтовое оборудование, отремонтируют внутренние помещения. Сдать объект должны уже в конце года.

Изначально поликлиника была в плане на ремонт только в 2024 году. Однако начать работы с привлечением федеральных средств получится уже в ближайшее время.

По словам главы региона, от белгородцев поступало много обращений с просьбой провести капремонт в четвёртой поликлинике.

На минувшей неделе стало известно, что медучреждения Белгородской области получат оборудование на 700 млн рублей. Планируется закупить 121 единицу техники. Заявляли власти и о ремонте дорог к медучреждениям, в том числе к поликлинике МВД в Белгороде.

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