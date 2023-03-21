В автосалоне «Лада Центр» в Белгороде за год сократилась выручка и прибыль

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Авалон» («Лада Центр Белгород») было зарегистрировано в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 209 в 2012 году. Компания занимается торговлей легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Генеральным директором организации является Алексей Васильев.
В 2022 году чистая прибыль компании составила 39 млн 376 рублей, выручка от продажи — 1 млрд 188 млн 433 тыс рублей, а сумма чистых активов составила 115 млн 437 тыс. рублей.
Доля госконтрактов в выручке Центра составила 4,45% в 2022 году. Основные заказчики — минздрав области, инспекция гостехнадзора области, Управление ГОЧС области и т. д. В прошлом году с компанией заключили 22 контракта на общую сумму 52 млн рублей (завершён 21 контракт, прекращено — 3). Для сравнения: в 2021 году с организацией был заключён 31 контракт на сумму 148 млн рублей (завершено — 13, прекращено — 17).
За пять лет у компании в основном закупали авто, услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспорта, комплектующие и принадлежности для автотранспорта.
Согласно открытым данным системы «СБИС», выручка ООО «Авалон» в 2021 году составляла 1,8 млрд рублей, а прибыль — 71,1 млн рублей.