Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В автосалоне «Лада Центр» в Белгороде за год сократилась выручка и прибыль

21 марта 2023, 13:55. Обновлено в 13:57
Фото: Яндекс.Карты
По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 39 млн рублей, а выручка от продажи — 1,1 млрд рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Авалон» («Лада Центр Белгород») было зарегистрировано в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 209 в 2012 году. Компания занимается торговлей легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Генеральным директором организации является Алексей Васильев.

В 2022 году чистая прибыль компании составила 39 млн 376 рублей, выручка от продажи — 1 млрд 188 млн 433 тыс рублей, а сумма чистых активов составила 115 млн 437 тыс. рублей.

Доля госконтрактов в выручке Центра составила 4,45% в 2022 году. Основные заказчики — минздрав области, инспекция гостехнадзора области, Управление ГОЧС области и т. д. В прошлом году с компанией заключили 22 контракта на общую сумму 52 млн рублей (завершён 21 контракт, прекращено — 3). Для сравнения: в 2021 году с организацией был заключён 31 контракт на сумму 148 млн рублей (завершено — 13, прекращено — 17).

За пять лет у компании в основном закупали авто, услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспорта, комплектующие и принадлежности для автотранспорта.

Согласно открытым данным системы «СБИС», выручка ООО «Авалон» в 2021 году составляла 1,8 млрд рублей, а прибыль — 71,1 млн рублей.

Читайте также:
Прокуратура вернула в УМВД жалобу белгородца на подделку подписи в автосалонеАвтосалон в Старом Осколе суд обязал вернуть деньги за проданную с дефектом машинуВ Белгороде продают здания бывшего автосалона за 32 млн рублей
#Алина Харина#Автосалон#Прибыль#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород
Подпишитесь
«Спасибо и простите». Полухин прокомментировал свой уход с поста ректора БелГУ
Сегодня, 12:10
Белгородцы в Индии: с какой стороны объехать корову? Сколько человек вмещает скутер?
Сегодня, 12:22
Сергачёв заплатит за экспертизу экстремистского «Евангелия» 350 тысяч рублей
Сегодня, 07:06
Мэрия Белгорода подала иск к Международной академии федерации единоборств на 868 млн
Сегодня, 07:27
Можем очутиться в их шкуре: в белгородской самообороне рассказали о помощи военным
Сегодня, 07:13
Суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны
Сегодня, 14:25