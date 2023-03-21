В автосалоне «Лада Центр» в Белгороде за год сократилась выручка и прибыль

Доля госконтрактов в выручке Центра составила 4,45% в 2022 году. Основные заказчики — минздрав области, инспекция гостехнадзора области, Управление ГОЧС области и т. д. В прошлом году с компанией заключили 22 контракта на общую сумму 52 млн рублей (завершён 21 контракт, прекращено — 3). Для сравнения: в 2021 году с организацией был заключён 31 контракт на сумму 148 млн рублей (завершено — 13, прекращено — 17).