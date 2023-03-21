В 2022 году Стойленский ГОК отправил на переработку почти 12 тонн бумаги

В Группе НЛМК несколько лет реализуется программа «Зеленый офис». Она нацелена на повышение экологической ответственности сотрудников. В 2022 году на предприятиях Группы установили дополнительные контейнеры для раздельного сбора вторичного сырья: бумаги, картона, стекла, пластика, также есть пункты сбора отработавшей офисной техники. Только на Стойленском ГОКе установлено более трехсот контейнеров под раздельный сбор вторсырья. Все собранное вторичное сырье передается на переработку во внешние специализированные организации.