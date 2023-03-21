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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В 2022 году Стойленский ГОК отправил на переработку почти 12 тонн бумаги

21 марта 2023, 09:05
Фото: Роберта Колыхалова
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) в 2022 году собрал и направил на переработку 12 тонн бумаги и картона. Это эквивалент спасения от вырубки около 300 деревьев.

В рамках развития программы раздельного сбора вторсырья бумага и картон раздельно собираются во всех структурных подразделениях компании.

Помимо макулатуры Стойленский ГОК в 2022 году собрал и передал на переработку две тонны пластика и 96 тонн полипропиленовой тары, из которых производят различные товары: лавочки и урны, мешки для технических целей, корпуса аккумуляторов и сигнальные огни, стойки для велосипеда, плёнку и другие предметы.

В Группе НЛМК несколько лет реализуется программа «Зеленый офис». Она нацелена на повышение экологической ответственности сотрудников. В 2022 году на предприятиях Группы установили дополнительные контейнеры для раздельного сбора вторичного сырья: бумаги, картона, стекла, пластика, также есть пункты сбора отработавшей офисной техники. Только на Стойленском ГОКе установлено более трехсот контейнеров под раздельный сбор вторсырья. Все собранное вторичное сырье передается на переработку во внешние специализированные организации.

#Алина Харина#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область
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