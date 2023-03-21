Уход Полухина, самооборону и геноцид в военное время обсуждали белгородцы во вторник

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин прокомментировал уход с должности руководителя вуза. Как он написал в своём блоге на сайте университета, «через голову прошли тысячи слов, а в осадке осталось два: спасибо и простите».
Сегодня, 21 марта, последний рабочий день Полухина в должности ректора — завершается срок полномочий. Тем не менее трудиться в учебном заведении он продолжит. В частности, будет заниматься научной и преподавательской деятельностью.
Руководил госуниверситетом Полухин с 2012 года. Его может заменить Евгения Карловская — референт губернатора по экономическим вопросам.
Представители белгородской самообороны рассказали о сборе помощи для военнослужащих. Они и все неравнодушные собирают необходимые вещи для более чем 200 бойцов из различных подразделений. Предварительно члены самообороны проверяют документы, встречаются с командирами или знакомятся с ними на блокпостах.
Как правило, добровольцы собирают медикаменты, одежду, продукты, стройматериалы, рюкзаки, подсумки, нательное бельё, однако запросы бывают и другими. Собранные вещи военным развозят на личных авто. Предварительно представители самообороны связываются с главой района.
Белгородский областной суд признал факт геноцида белгородцев в годы Великой Отечественной войны. Заявление с требованием рассмотреть этот вопрос ранее поступило от прокуратуры по поручению главы федерального надзорного ведомства Игоря Краснова.
При принятии решения суд основывался на архивных данных и показаниях очевидцев. Требования надзорного ведомства удовлетворили в полном объёме.
Напомним, в своём заявлении правоохранители указали факт истребления более чем 71,7 тыс. белгородцев. В документе также описаны события февраля 1942 года, когда немецкие захватчики расстреливали и сжигали людей в районе камышитового завода в селе Михайловка. Тогда погибло 2 тыс. человек.