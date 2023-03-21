Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Уход Полухина, самооборону и геноцид в военное время обсуждали белгородцы во вторник

21 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин прокомментировал уход с должности, представители самообороны рассказали о сборе помощи для военных, а суд признал факт геноцида белгородцев во время Великой Отечественной войны.

Уход Полухина

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин прокомментировал уход с должности руководителя вуза. Как он написал в своём блоге на сайте университета, «через голову прошли тысячи слов, а в осадке осталось два: спасибо и простите».

Сегодня, 21 марта, последний рабочий день Полухина в должности ректора — завершается срок полномочий. Тем не менее трудиться в учебном заведении он продолжит. В частности, будет заниматься научной и преподавательской деятельностью.

Руководил госуниверситетом Полухин с 2012 года. Его может заменить Евгения Карловская — референт губернатора по экономическим вопросам.

«Спасибо и простите». Полухин прокомментировал свой уход с поста ректора БелГУ
Узнать подробнее

Помощь от самообороны

Представители белгородской самообороны рассказали о сборе помощи для военнослужащих. Они и все неравнодушные собирают необходимые вещи для более чем 200 бойцов из различных подразделений. Предварительно члены самообороны проверяют документы, встречаются с командирами или знакомятся с ними на блокпостах.

Как правило, добровольцы собирают медикаменты, одежду, продукты, стройматериалы, рюкзаки, подсумки, нательное бельё, однако запросы бывают и другими. Собранные вещи военным развозят на личных авто. Предварительно представители самообороны связываются с главой района.

Можем очутиться в их шкуре: в белгородской самообороне рассказали о помощи военным
Узнать подробнее

Признание геноцида

Белгородский областной суд признал факт геноцида белгородцев в годы Великой Отечественной войны. Заявление с требованием рассмотреть этот вопрос ранее поступило от прокуратуры по поручению главы федерального надзорного ведомства Игоря Краснова.

При принятии решения суд основывался на архивных данных и показаниях очевидцев. Требования надзорного ведомства удовлетворили в полном объёме.

Напомним, в своём заявлении правоохранители указали факт истребления более чем 71,7 тыс. белгородцев. В документе также описаны события февраля 1942 года, когда немецкие захватчики расстреливали и сжигали людей в районе камышитового завода в селе Михайловка. Тогда погибло 2 тыс. человек.

Суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны
Узнать подробнее
Читайте также:
Олег Полухин покидает должность ректора НИУ «БелГУ»Принимают ли девушек в самооборону в Белгородской областиБелгородский суд впервые рассмотрит дело о геноциде в военные годы
#Наталья Корявых#Белгородская область#Полухин#Игорь Краснов#Итоги дня#Общество#Областной суд#Геноцид#Ректор#Самооборона#Помощь военным
Подпишитесь
«Спасибо и простите». Полухин прокомментировал свой уход с поста ректора БелГУ
Сегодня, 12:10
Экс-мэра Старого Оскола Сергиенко заключили под стражу
Сегодня, 16:33
Белгородцы в Индии: с какой стороны объехать корову? Сколько человек вмещает скутер?
Сегодня, 12:22
Госдума одобрила особый порядок итоговой аттестации для белгородских школьников
Сегодня, 15:14
«Убийца с детским лицом» и «Сын полка»: о самом юном бойце белгородской самообороны
Сегодня, 14:12
Суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны
Сегодня, 14:25