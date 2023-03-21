Уход Полухина, самооборону и геноцид в военное время обсуждали белгородцы во вторник

Представители белгородской самообороны рассказали о сборе помощи для военнослужащих. Они и все неравнодушные собирают необходимые вещи для более чем 200 бойцов из различных подразделений. Предварительно члены самообороны проверяют документы, встречаются с командирами или знакомятся с ними на блокпостах.