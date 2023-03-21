«Убийца с детским лицом» и «Сын полка»: о самом юном бойце белгородской самообороны

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
«Бублик» — самый младший участник белгородской самообороны. В ряды добровольцев от вступил в 19 лет, будучи студентом и осваивая азы профессии инженера-конструктора. Сейчас «Бублику» 20 и его называют «убийцей с детским лицом» или «сыном полка» из-за юного возраста и умений. Журналисты Бел.Ру лично пообщались с парнем.
— Почему решил вступить в белгородскую самооборону?
— Я студент, будущий инженер-конструктор. Окончил 11 классов школы. Что касается военного дела, оно мне было интересно всю жизнь. В более раннем возрасте в школе я состоял в военно-патриотическом клубе, также занимался стрельбой с мелкокалиберного оружия. Про самооборону узнал от жителей моего села. Был в самой первой волне, кто записался и начал посещать самые первые занятия и сборы. Поначалу обстановка на фронте и области не была такой, какой она является сейчас, поэтому занятия в самообороне я воспринимал как продолжение хобби: тактическая подготовка, военное и стрелковое дело, медицина. Когда всё усугубилось, случилось осеннее отступление из Харьковской области, участились обстрелы Белгородской области, я понял для себя, что нужны такие люди, как мы, — мотивированные. Мы выступаем на добровольческой основе. Мне хочется защищать свой родной край.
— Как данное решение восприняла семья?
— Семья поначалу противилась. Но я такой ребёнок, который умеет отличать родительский и человеческий контроль. Родители стараются побольше ограничить от всего, а как люди — они прекрасно меня поняли. На первое же занятие отец поехал со мной. Ему так это понравилось, что он также вступил в ряды самообороны. Сейчас мы в одном взводе.
— Почему выбрал должность снайпера?
— У нас во взводе был снайпер — участник боевых действий на Северном Кавказе. Он сам человек в возрасте, и ему был необходим второй номер с «молодым зорким глазом и бодростью духа». Мне была интересна эта тематика, так как я уже занимался стрелковым спортом. Он не такой был прицельный, как снайперский, но всё же азы у меня были. Также я долго занимался походным делом. Поэтому решил попробовать должность снайпера. Наставник сразу сказал, что снайпер — это не только стрельба, не только походы, но ещё знание теории и счёта. Я решил, что смогу и у меня получится. После этого я съездил на обучение в рамках двухнедельных курсов и овладел азами снайперского дела.
— Не жалеете?
— Нисколько не жалею, потому что рано или поздно это бы мне всё равно пригодилось. Сейчас по мере обучения я освобождён от военной службы. Но так как я годен к срочной службе в армии, думаю, это хороший опыт.
— С чем планируете связать жизнь после окончания СВО?
— Пока не могу сказать, что военное дело меня притягивает настолько, чтобы посвятить ему всю жизнь. У меня будет гражданское образование, а если пройду срочную службу — будет и военная специальность, к которой самооборона помогает мне готовиться. Что касается военной карьеры, я бы, наверное, не хотел быть тем мужчиной в возрасте, который сидит в военной части, уже ничему не учится и не хочет учиться.
В целом мне кажется, что СВО изменила отношение военных и гражданских лиц. Армия стала намного ближе к народу, обычным парням, как я. Сблизило народ с военными своей поддержкой, взять в пример то же волонтёрское дело. Это уже перестаёт быть отдельной структурой и становится частью общего. Я думаю, что после СВО, нашей победы каждый сможет найти своё место.