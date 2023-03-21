«Убийца с детским лицом» и «Сын полка»: о самом юном бойце белгородской самообороны

— У нас во взводе был снайпер — участник боевых действий на Северном Кавказе. Он сам человек в возрасте, и ему был необходим второй номер с «молодым зорким глазом и бодростью духа». Мне была интересна эта тематика, так как я уже занимался стрелковым спортом. Он не такой был прицельный, как снайперский, но всё же азы у меня были. Также я долго занимался походным делом. Поэтому решил попробовать должность снайпера. Наставник сразу сказал, что снайпер — это не только стрельба, не только походы, но ещё знание теории и счёта. Я решил, что смогу и у меня получится. После этого я съездил на обучение в рамках двухнедельных курсов и овладел азами снайперского дела.