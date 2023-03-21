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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Убитую пожилую белгородку обнаружили её соседи

21 марта 2023, 10:17
Фото: СУ СК по Белгородской области

Белгородец до смерти избил 89-летнюю односельчанку

Тело пенсионерки нашли соседи. Подозреваемого уже задержали. Мужчине предъявили обвинение, сообщили в региональном СК.

В одном из сёл Валуйского горокруга 32-летний мужчина до смерти избил 89-летнюю односельчанку. Подозреваемого уже задержали.

Как уточняют в следкоме, 15 марта днём житель округа пришёл к пенсионерке домой. По малозначительному поводу он начал избивать пожилую женщину руками и ногами. Удары он нанёс ей и в область головы.

Пенсионерка умерла, а мужчина скрылся с места происшествия. Тело обнаружили соседи белгородки.

Вскоре подозреваемого задержали. Ему уже предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По решению суда белгородца заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 7 марта в общежитии в Белгороде мужчина зарезал своего соседа из-за ссоры. До этого подозреваемый и потерпевший вместе выпивали.

В общежитии Белгорода нашли мёртвого мужчину
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Убийство#Происшествия#Ск#Избиение#Пенсионерка#Тело#Соседи
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