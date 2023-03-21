Убитую пожилую белгородку обнаружили её соседи

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В одном из сёл Валуйского горокруга 32-летний мужчина до смерти избил 89-летнюю односельчанку. Подозреваемого уже задержали.
Как уточняют в следкоме, 15 марта днём житель округа пришёл к пенсионерке домой. По малозначительному поводу он начал избивать пожилую женщину руками и ногами. Удары он нанёс ей и в область головы.
Пенсионерка умерла, а мужчина скрылся с места происшествия. Тело обнаружили соседи белгородки.
Вскоре подозреваемого задержали. Ему уже предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По решению суда белгородца заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 7 марта в общежитии в Белгороде мужчина зарезал своего соседа из-за ссоры. До этого подозреваемый и потерпевший вместе выпивали.