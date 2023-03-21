У дилера BMW в Белгороде продолжает сокращаться прибыль

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Компания, которая занимается продажей автомобилей BMW, ООО «Аврораавто-Белгород» была зарегистрирована в 2018 году по улице Студенческой, 1Т.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», в 2022 году чистая прибыль компании составила 1 341 000 рублей, выручка от продажи составила 439 560 000 рублей, а сумма чистых активов — 59 663 000 рублей.
Для сравнения: по итогам 2021 года выручка компании превысила 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль упала по сравнению с 2020 годом в три раза — с 32 до 10,5 млн рублей.
Отметим, что в октябре прошлого года гендиректором компании стал Тимур Бекаури. До этого, с 2019 года, в этой должности работал Константин Голышев. Бенефициаром организации является Тамаз Бекаури.