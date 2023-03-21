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У дилера BMW в Белгороде продолжает сокращаться прибыль

21 марта 2023, 13:52
Фото: 1MI
ООО «Аврораавто-Белгород» отчиталось о прибыли за 2022 год. Выручка компании снизилась до 439 млн рублей, а сумма чистой прибыли — до 1,3 млн рублей.

Компания, которая занимается продажей автомобилей BMW, ООО «Аврораавто-Белгород» была зарегистрирована в 2018 году по улице Студенческой, 1Т.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», в 2022 году чистая прибыль компании составила 1 341 000 рублей, выручка от продажи составила 439 560 000 рублей, а сумма чистых активов — 59 663 000 рублей.

Для сравнения: по итогам 2021 года выручка компании превысила 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль упала по сравнению с 2020 годом в три раза — с 32 до 10,5 млн рублей.

Отметим, что в октябре прошлого года гендиректором компании стал Тимур Бекаури. До этого, с 2019 года, в этой должности работал Константин Голышев. Бенефициаром организации является Тамаз Бекаури.

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#Прибыль#Доходы#Автосалон#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород#Алина Харина
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