Сухой корм для собаки GO! Solutions: как выбрать

Покупка корма — действительно сложный процесс: существует масса вариантов, предназначенных для животных с нарушенным пищеварением, для щенков, беременных собак и пр. В статье расскажем, какой сухой корм выбрать для собаки, как подобрать оптимальный продукт и почему стоит выбрать продукцию канадского бренда GO! Solutions.