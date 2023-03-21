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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Сухой корм для собаки GO! Solutions: как выбрать

21 марта 2023, 15:34
Фото: piqsels.com
Многие владельцы домашних питомцев часто задаются вопросом, какой сухой корм для собак лучше.

Покупка корма — действительно сложный процесс: существует масса вариантов, предназначенных для животных с нарушенным пищеварением, для щенков, беременных собак и пр. В статье расскажем, какой сухой корм выбрать для собаки, как подобрать оптимальный продукт и почему стоит выбрать продукцию канадского бренда GO! Solutions.

Какой сухой корм для собак самый лучший: выбираем правильный продукт

Если вы задаетесь вопросом, какой сухой корм для собак лучше выбрать, то обратите внимание на классы. Так, продукция бренда GO! Solutions делится на следующие 4 класса:

  • эконом — в составе есть множество ароматизаторов, которые усиливают вкус продукта, а также соя и зерна. Натуральных ингредиентов мало;
  • премиум — в составе есть натуральное мясо и рыба, а также различные качественные субпродукты;
  • супер-премиум — нет искусственных добавок для придания вкуса, а злаков совсем мало. В большом количестве присутствуют натуральные мясные ингредиенты;
  • холистик — компоненты в составе такого продукта очень качественные, проходят жесткий контроль проверки качества.

Какой сухой корм для мелких собак лучше: смотрим на состав

При покупке сухого корма для вашего питомца обязательно посмотрите на этикетку, где в первую очередь следует изучить состав. На первое место обычно выносят тот ингредиент, содержание которого наибольшее. Обращайте внимание на:

  • наличие мясных ингредиентов — хорошо, если есть говядина, курица или индейка. В продукции бренда GO! Solutions есть эти ингредиенты;
  • разновидности злаков — самыми качественными являются ячмень и рис;
  • наличие витаминов и витаминных комплексов.

Какой сухой корм для собак лучше: почему стоит покупать GO! Solutions

К преимуществам продукции рассматриваемого бренда относят:

  • есть большое разнообразие мясных ингредиентов — среди них рыба, птица, индейка, говядина и пр.;
  • практически все корма от GO! Solutions обогащены ценными витаминными комплексами;
  • антиоксиданты и консерванты, используемые в составе сухих кормов, имеют натуральное происхождение;
  • выбор продукции GO! Solutions очень широкий — среди них есть широкая линейка беззерновых кормов.

Большинство сухих кормов GO! Solutions имеют в своем составе фрукты и овощи — эти ингредиенты богаты антиоксидантами, что поддерживает иммунитет собаки.

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