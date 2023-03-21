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Суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны

21 марта 2023, 14:25
Фото: 1MI
Областной суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов СССР. Документ готовился по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Всего за период временной оккупации в Белгородской области истребили более 71,7 тыс. человек, сообщили в надзорном ведомстве.

Белгородский областной суд признал факт геноцида белгородцев во время Великой Отечественной войны. Заявление с требованием рассмотреть этот вопрос ранее поступило от прокуратуры. Документ готовили по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Как уточнили в надзорном ведомстве, речь о преступлениях, совершённых войсками Германии и их пособниками на территории региона с июля 1941 по август 1943 года.

Суд установил, что в указанный период захватчики сформировали карательные батальоны. Последние массово уничтожали советских граждан и военнопленных, производили незаконные аресты, применяли жестокие пытки.

В частности, в 1942 году в феврале в районе камышитового завода в селе Михайловка Белгородского района от их рук погибли порядка 2 тыс. человек. Людей группами по 40-50 человек загоняли в сараи, а затем расстреливали и сжигали.

В общей сложности на территории региона за период временной оккупации истребили свыше 71,7 тыс. человек.

При принятии решения суд руководствовался архивными данными, а также свидетельствами очевидцев. Требования прокуратуры в итоге удовлетворили в полном объёме.

Напомним, впервые о поручении стало известно 21 июня прошлого года. 6 июля суд принял заявление от надзорного ведомства. Заседание по делу назначили на 22 июля 2022 года.

Прокуратура попросила суд признать факт геноцида белгородцев во время войны
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Игорь Краснов#Общество#Великая Отечественная война#Расстрел#Геноцид#Генпрокуратура РФ
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