Суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Белгородский областной суд признал факт геноцида белгородцев во время Великой Отечественной войны. Заявление с требованием рассмотреть этот вопрос ранее поступило от прокуратуры. Документ готовили по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.
Как уточнили в надзорном ведомстве, речь о преступлениях, совершённых войсками Германии и их пособниками на территории региона с июля 1941 по август 1943 года.
Суд установил, что в указанный период захватчики сформировали карательные батальоны. Последние массово уничтожали советских граждан и военнопленных, производили незаконные аресты, применяли жестокие пытки.
В частности, в 1942 году в феврале в районе камышитового завода в селе Михайловка Белгородского района от их рук погибли порядка 2 тыс. человек. Людей группами по 40-50 человек загоняли в сараи, а затем расстреливали и сжигали.
В общей сложности на территории региона за период временной оккупации истребили свыше 71,7 тыс. человек.
При принятии решения суд руководствовался архивными данными, а также свидетельствами очевидцев. Требования прокуратуры в итоге удовлетворили в полном объёме.