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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Стало известно о новом обстреле в Белгородской области

21 марта 2023, 13:58
Фото: Bel.ru

ВСУ открыли огонь по Новой Таволжанке в Белгородской области

Населённый пункт не впервые оказывается под огнём ВСУ. Есть ли пострадавшие и разрушения, пока неизвестно. Это уже второй населённый пункт, который попал под обстрел за сутки.
Сюжет
Обстрел

21 марта под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Предупреждения об опасности начали рассылать ближе к 17:00.

О том, есть ли последствия происшествия, пока неизвестно.

На минувшей неделе в результате обстрела Новой Таволжанки зафиксировали прилёты по сельхозпредприятию. В одном из корпусов были сильные повреждения.

В тот день, 15 марта, ВСУ открыли огонь как минимум по 14 населённым пунктам. Пострадали дома, школа, молельный дом, гаражный кооператив, автомобиль.

Напомним, что обстрел Новой Таволжанки — второй за текущий день. Ранее сообщалось о том, что ВСУ открыли огонь по хутору Балки в Шебекинском горокруге.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Инна Рогова
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