Стало известно о новом обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
21 марта под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Предупреждения об опасности начали рассылать ближе к 17:00.
О том, есть ли последствия происшествия, пока неизвестно.
На минувшей неделе в результате обстрела Новой Таволжанки зафиксировали прилёты по сельхозпредприятию. В одном из корпусов были сильные повреждения.
В тот день, 15 марта, ВСУ открыли огонь как минимум по 14 населённым пунктам. Пострадали дома, школа, молельный дом, гаражный кооператив, автомобиль.
Напомним, что обстрел Новой Таволжанки — второй за текущий день. Ранее сообщалось о том, что ВСУ открыли огонь по хутору Балки в Шебекинском горокруге.