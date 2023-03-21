Стало известно о новом обстреле в Белгородской области

ВСУ открыли огонь по Новой Таволжанке в Белгородской области

Населённый пункт не впервые оказывается под огнём ВСУ. Есть ли пострадавшие и разрушения, пока неизвестно. Это уже второй населённый пункт, который попал под обстрел за сутки.