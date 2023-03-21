«Спасибо и простите». Полухин прокомментировал свой уход с поста ректора БелГУ

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Олег Полухин уходит с поста ректора НИУ «БелГУ». Во вторник, 21 марта, завершается срок его полномочий, сообщили в Telegram-канале вуза «Пегасий».
Вместе с тем Полухин продолжит в Белгородском госуниверситете научную и преподавательскую работу. Помимо этого, он будет научным руководителем научно-исследовательской лаборатории развития гражданского общества.
Уход с поста ректора Олег Полухин прокомментировал в своём блоге на сайте БелГУ.
Знаю, что «всё имеет своё начало и всё имеет свой конец». Часто, особенно в последнее «фестивальное» время, задумывался о том, что надо будет сказать людям, оставляя свой пост. Через голову прошли тысячи слов, а в осадке осталось два: спасибо и простите.
Олег Полухин
Олег Полухин — доктор политических наук, профессор института экономики и управления БелГУ. Ректором госуниверситета был с 2012 по 2023 гг.
Уже завтра, 22 марта, в вузе должны представить исполняющего обязанности ректора. Эту должность может получить Евгения Карловская — референт губернатора по экономическим вопросам. В Белгородской области она работает с конца 2022 года. До переезда Карловская была первым проректором Тихоокеанского госуниверситета.