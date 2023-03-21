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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

«Спасибо и простите». Полухин прокомментировал свой уход с поста ректора БелГУ

21 марта 2023, 12:10
Фото: Telegram-канале «Пегасий»
Олег Полухин

В БелГУ подтвердили уход Олега Полухина с поста ректора

21 марта — последний рабочий день Олега Полухина в качестве ректора Белгородского госуниверситета, подтвердили в вузе. Тем не менее он продолжит научную и преподавательскую работу, будет научным руководителем лаборатории развития гражданского общества. Нового ректора должны представить уже завтра.

Олег Полухин уходит с поста ректора НИУ «БелГУ». Во вторник, 21 марта, завершается срок его полномочий, сообщили в Telegram-канале вуза «Пегасий».

Вместе с тем Полухин продолжит в Белгородском госуниверситете научную и преподавательскую работу. Помимо этого, он будет научным руководителем научно-исследовательской лаборатории развития гражданского общества.

Уход с поста ректора Олег Полухин прокомментировал в своём блоге на сайте БелГУ.

Знаю, что «всё имеет своё начало и всё имеет свой конец». Часто, особенно в последнее «фестивальное» время, задумывался о том, что надо будет сказать людям, оставляя свой пост. Через голову прошли тысячи слов, а в осадке осталось два: спасибо и простите.
Олег Полухин

Олег Полухин — доктор политических наук, профессор института экономики и управления БелГУ. Ректором госуниверситета был с 2012 по 2023 гг.

Уже завтра, 22 марта, в вузе должны представить исполняющего обязанности ректора. Эту должность может получить Евгения Карловская — референт губернатора по экономическим вопросам. В Белгородской области она работает с конца 2022 года. До переезда Карловская была первым проректором Тихоокеанского госуниверситета.

Олег Полухин покидает должность ректора НИУ «БелГУ»
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