«Спасибо и простите». Полухин прокомментировал свой уход с поста ректора БелГУ

Уже завтра, 22 марта, в вузе должны представить исполняющего обязанности ректора. Эту должность может получить Евгения Карловская — референт губернатора по экономическим вопросам. В Белгородской области она работает с конца 2022 года. До переезда Карловская была первым проректором Тихоокеанского госуниверситета.