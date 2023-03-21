Сергачёв заплатит за экспертизу экстремистского «Евангелия» 350 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Судебные расходы на оплату судебной психолого-линвистическо-религиоведческой экспертизы составили 345 746 рублей. Перевести их Валерий Сергачёв обязан на счёт ФГБОУ ВО МГЛУ.
Кроме того, суд решил взыскать с депутата госпошлину в размере 300 рублей.
Отметим, что также было принято решение конфисковать экземпляры книги «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона по месту регистрации Сергачёва, а также по месту объектов недвижимости, зарегистрированных за депутатом, и по месту его фактического проживания.
Напомним, что, согласно мотивированному решению суда, Сергачёв большую часть времени проводит не в Белгороде, а в ските, где молится по пять часов в день. О том, какие видения посещают депутата после этого, можно узнать в отдельном материале Бел.Ру.
В феврале Октябрьский районный суд признал экстремистским «Евангелие от Елизаветы» за авторством Николая Моностона — книгу, которую цитировал в своём «Потрясении» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Депутатов Ольгу Павлову и Валерия Сергачёва назвали «последователями новой элитарной эзотерической секты». Согласно мнению экспертов, последняя нанесла вред нацбезопасности РФ.