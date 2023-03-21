РЭО: Каждый пользователь ЭТП сможет получить данные по стоимости вторсырья

«Например, было выявлено, что средняя цена на один килограмм макулатуры 13 рублей, ПЭТ - 21 рубль, отходы стекла (зеркала) - 100 рублей, на одну тонну золошлаковых отходов - один рубль. Пользователи могут посмотреть динамику цен за всю работу ЭТП с даты открытия, выбрать временной интервал, анализ цен позволит участникам ЭТП извлечь максимальную выгоду, - заявил Буцаев. - Каждый, кто зарегистрируется на ЭТП, получит сводку по ценам на вторсырье. После этого достаточно выбрать интересующие пользователя параметры - и данные будут у пользователя».