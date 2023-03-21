РЭО: Каждый пользователь ЭТП сможет получить данные по стоимости вторсырья

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Все зарегистрированные пользователи теперь бесплатно получат сводки по ценам на вторсырье, - пишут 360tv. Из заявления гендиректора РЭО Дениса Буцаева следует, что на ЭТП появился модуль анализа цен, благодаря которому можно в режиме реального времени оценивать численность выставленных лотов, а также их стоимость.
«Например, было выявлено, что средняя цена на один килограмм макулатуры 13 рублей, ПЭТ - 21 рубль, отходы стекла (зеркала) - 100 рублей, на одну тонну золошлаковых отходов - один рубль. Пользователи могут посмотреть динамику цен за всю работу ЭТП с даты открытия, выбрать временной интервал, анализ цен позволит участникам ЭТП извлечь максимальную выгоду, - заявил Буцаев. - Каждый, кто зарегистрируется на ЭТП, получит сводку по ценам на вторсырье. После этого достаточно выбрать интересующие пользователя параметры - и данные будут у пользователя».
Для пользователей доступны средние цены, история цен на ресурсы и сырье в зависимости от субъекта РФ, а также динамика их изменений, на основании которой можно выставлять лоты по актуальным прайсам.
По словам руководителя проекта ЭТП ППК “РЭО” Заура Абдурахимова, благодаря статистической информации пользователи могут ставить актуальные значения на покупки и продажи.
«Либо вам срочно понадобились средства, и товар у вас в наличии. Вы, основываясь на статистических данных, указываете стоимость, более выгодную для выхода на сделку в кратчайшие сроки. Просто зарегистрируйтесь на ЭТП и получите сводку бесплатно», - уточнил Абдурахимов.
Напомним: ЭТП заработала в начале осени минувшего года. На площадке https://etp.reo.ru/#/ представлены доступные для покупки и продажи вторичные ресурсы и сырье. Здесь можно выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП, а также заключать сделки по переработке и покупке.
К бирже ВМР на сегодняшний день присоединилось более 700 компаний, представляющих сферу обращения с отходами. Выставлено лотов на общую сумму 674 миллиона рублей.
Следует отметить, что ранее на ЭТП запустили в работу модули кредитования и логистики, а в обозримой перспективе появится модуль страхования. Участникам ЭТП предоставят возможность страхования сделок по выполнению нормативов утилизации, резюмировали официальные представители РЭО.