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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

Против директора компании «Белгородстройзаказчик-Плюс» возбудили уголовное дело

21 марта 2023, 09:55
Фото: 1MI
Причиной послужило неисполнение судебного решения. Изначально организация некачественно сделала фасад для МКД в Разумном, но дефекты так и не устранила, сообщили в региональном УФССП.

Против директора белгородской строительной фирмы возбудили уголовное дело за неисполнение судебного решения. Суд обязал ООО «Белгородстройзаказчик-Плюс»
устранить недостатки и дефекты на фасаде многоквартирного дома в Разумном, однако этого компания не сделала.

Согласно данным УФССП, организация по договору проводила капремонт дома. Вскоре на фасаде обнаружились многочисленные трещины, отслоение и вздутие, местами отвалилась штукатурка.

Документ поступил в отделение службы приставов. За неисполнение требований суда компания заплатила исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей, но дефекты так и не устранила. Принудительные меры на должника не повлияли, в связи с чем возбудили уголовное дело за неисполнение приговора суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Максимально суровое наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

ООО «Белгородстройзаказчик-Плюс» зарегистрировано в Белгороде в 2007 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Её руководителем является Дмитрий Гопченко, учредителем — Денис Брудковский.

Жителям дома в Разумном предложили взять 7 млн рублей в рассрочку на ремонт фасада
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#Белгородская область#Уголовное дело#Мкд#Дома#Подрядчик#Суд#Наталья Корявых#ООО «Белгородстройзаказчик-Плюс»#Разумное
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