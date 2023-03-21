Против директора компании «Белгородстройзаказчик-Плюс» возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Против директора белгородской строительной фирмы возбудили уголовное дело за неисполнение судебного решения. Суд обязал ООО «Белгородстройзаказчик-Плюс»
устранить недостатки и дефекты на фасаде многоквартирного дома в Разумном, однако этого компания не сделала.
Согласно данным УФССП, организация по договору проводила капремонт дома. Вскоре на фасаде обнаружились многочисленные трещины, отслоение и вздутие, местами отвалилась штукатурка.
Документ поступил в отделение службы приставов. За неисполнение требований суда компания заплатила исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей, но дефекты так и не устранила. Принудительные меры на должника не повлияли, в связи с чем возбудили уголовное дело за неисполнение приговора суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Максимально суровое наказание по статье — до двух лет лишения свободы.
ООО «Белгородстройзаказчик-Плюс» зарегистрировано в Белгороде в 2007 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Её руководителем является Дмитрий Гопченко, учредителем — Денис Брудковский.