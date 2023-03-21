Против директора компании «Белгородстройзаказчик-Плюс» возбудили уголовное дело

Документ поступил в отделение службы приставов. За неисполнение требований суда компания заплатила исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей, но дефекты так и не устранила. Принудительные меры на должника не повлияли, в связи с чем возбудили уголовное дело за неисполнение приговора суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Максимально суровое наказание по статье — до двух лет лишения свободы.