Потерявший бизнес из-за ковида белгородец хотел заработать на наркотиках, но не вышло

Мужчина признал себя виновным и пояснил, что увидел сообщение в Telegram-канале с информацией о работе. После этого он стал закладчиком и распространял наркотические вещества не только в Белгородской, но и в соседних Воронежской, Курской, Липецкой областях. Также он признал, что изредка принимал наркотики и сам. В содеянном раскаялся.