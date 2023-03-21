Потерявший бизнес из-за ковида белгородец хотел заработать на наркотиках, но не вышло

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Жителя Белгорода осудили за три преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Мужчина привёз в Старый Оскол крупную партию запрещённых веществ. Его задержали ещё в 2021 году.
При себе у белгородца были кокаин, ЛСД и амфетамин. Наркотики от собирался спрятать в разных частях города. Успел злоумышленник сделать только две «закладки» возле одного из домов в микрорайоне Приборостроитель. Оставшуюся часть веществ мужчина хранил у себя и в машине. Наркотики он планировал продать, но не успел, поскольку его поймали правоохранители. Материалы уголовного дела передали в суд.
Мужчина признал себя виновным и пояснил, что увидел сообщение в Telegram-канале с информацией о работе. После этого он стал закладчиком и распространял наркотические вещества не только в Белгородской, но и в соседних Воронежской, Курской, Липецкой областях. Также он признал, что изредка принимал наркотики и сам. В содеянном раскаялся.
Кроме того, подсудимый заявил, что ранее у него был бизнес, который закрылся во время пандемии ковида. Для получения прежних доходов, с его слов, ему пришлось распространять запрещённые вещества.
16 марта белгородца приговорили к восьми годам колонии строгого режима. У него конфисковали Mercedes-Benz CLA 200 и два телефона. Приговор ещё можно обжаловать.