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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Новые тупики в Белгороде получили имена

21 марта 2023, 11:31
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

Новым улицам в Юго-Западном микрорайоне Белгорода дали названия

В областном центре появятся тупики Ромашковые и Южные, а также улица Василия Букаева. Новые улицы расположены в Юго-Западном микрорайоне, уточнили в пресс-службе мэрии Белгорода.

Новые улицы в Белгороде получили названия. Так, в городе появятся 4-й, 5-й, 6-й, 7-й тупики Ромашковые, 1-й и 2-й Южные тупики. Помимо этого, в областном центре можно будет попасть на улицу Василия Букаева (героя Великой Отечественной войны).

Названия предложила профильная комиссия. Все перечисленные тупики и улица появятся в Юго-Западном микрорайоне, в районе улицы Южной.

Документ о наименовании улиц подписал мэр Белгорода Валентин Демидов.

В минувшем году депутаты горсовета предложили горожанам при необходимости менять названия улиц, на которых проживают. Для этого белгородцам нужно подать соответствующее обращение. Вопрос подняли для того, чтобы у горожан была возможность попытаться переименовать улицу с неблагозвучным, на их взгляд, названием.

Ранее в Белгороде проходило бурное обсуждение на тему, как переименовать улицу 50-летия Белгородской области. Самыми популярными вариантами были Георгиевская, Чернышевского и Белгородский Арбат. Однако в итоге ничего не изменилось.

Звучало в Белгороде и предложение переименовать улицу Щорса. Об этом говорил в том числе митрополит Иоанн.

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Белгородцы смогут выбрать названия улиц, на которых живут
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#Инна Рогова#Улицы#Тупик#Юго-западный микрорайон#Названия#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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