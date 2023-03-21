Новые тупики в Белгороде получили имена

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Новые улицы в Белгороде получили названия. Так, в городе появятся 4-й, 5-й, 6-й, 7-й тупики Ромашковые, 1-й и 2-й Южные тупики. Помимо этого, в областном центре можно будет попасть на улицу Василия Букаева (героя Великой Отечественной войны).
Названия предложила профильная комиссия. Все перечисленные тупики и улица появятся в Юго-Западном микрорайоне, в районе улицы Южной.
Документ о наименовании улиц подписал мэр Белгорода Валентин Демидов.
В минувшем году депутаты горсовета предложили горожанам при необходимости менять названия улиц, на которых проживают. Для этого белгородцам нужно подать соответствующее обращение. Вопрос подняли для того, чтобы у горожан была возможность попытаться переименовать улицу с неблагозвучным, на их взгляд, названием.
Ранее в Белгороде проходило бурное обсуждение на тему, как переименовать улицу 50-летия Белгородской области. Самыми популярными вариантами были Георгиевская, Чернышевского и Белгородский Арбат. Однако в итоге ничего не изменилось.
Звучало в Белгороде и предложение переименовать улицу Щорса. Об этом говорил в том числе митрополит Иоанн.