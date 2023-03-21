Новые тупики в Белгороде получили имена

В минувшем году депутаты горсовета предложили горожанам при необходимости менять названия улиц, на которых проживают. Для этого белгородцам нужно подать соответствующее обращение. Вопрос подняли для того, чтобы у горожан была возможность попытаться переименовать улицу с неблагозвучным, на их взгляд, названием.