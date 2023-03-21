На обеде в Кремле Си Цзиньпиня могут угостить подмосковным мороженым

По словам Цзиньпина, в России самые лучшие сливки, поэтому мороженое такое вкусное. В то же время китайские предприниматели рассказали президенту РФ о том, что в Китае очень любят российское мороженое, но им почему-то не дают вывозить его из страны. Владимир Путин тогда очень удивился и пообещал во время своих визитов привозить лакомство в Китай.