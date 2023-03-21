На обеде в Кремле Си Цзиньпиня могут угостить подмосковным мороженым

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Как пишет 360tv.ru, Си Цзиньпин давний любитель российского мороженого, особенно ему нравится полюбил подмосковный пломбир “Чистая линия”.
Ранее стало известно, что в 2016 году президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Китай преподнес Си Цзиньпину ящик мороженого в качестве подарка. После этого китайский лидер заявил, что старается приобретать российское мороженое в ходе каждого посещения России, а потом с удовольствием ест его дома.
По словам Цзиньпина, в России самые лучшие сливки, поэтому мороженое такое вкусное. В то же время китайские предприниматели рассказали президенту РФ о том, что в Китае очень любят российское мороженое, но им почему-то не дают вывозить его из страны. Владимир Путин тогда очень удивился и пообещал во время своих визитов привозить лакомство в Китай.
Через три года Путин преподнес Си Цзиньпину российское эскимо на день рождения.
На кадрах отчетливо было видно, что это подмосковное мороженое “Чистая линия”.
Для компании это стало большой честью, что его продукцию покупают для подобных мероприятий, а также что председатель Китая Си Цзиньпин давний ценитель российского мороженого. Об этом сказал вице-президент компании “Чистая линия” Армен Бениаминов.
Пломбир “Чистая линия” даже получил Знак качества от Росконтроля, специалисты которого занимаются проведением независимых исследований качества и безопасности российских продуктов народного потребления, и только те продукты, которые прошли все испытания, получают соответствующий знак.
“Мы изначально выпускали мороженое по ГОСТам 1943 года - начали производство именно того мороженого, которое ели в СССР”, - отметил Бениаминов.
Первый пломбир от “Чистой линии” россияне увидели в 2007 году, и он сразу полюбился не только жителям бывших стран СССР. В настоящее время основным импортером российского мороженого за границу является Китай. Лакомство из Московской области пришлось по душе и жителям Киргизии, Армении. Также готовятся документы для экспорта мороженого в Узбекистан.
Компания “Чистая линия” планирует построить в Московской области новый завод по производству мороженого. Ориентировочная мощность нового завода составит 11 тыс тонн в год.