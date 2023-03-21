Можем очутиться в их шкуре: в белгородской самообороне рассказали о помощи военным

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
С начала спецоперации в регионе появилась так называемая самооборона. В настоящее время это добровольцы, которые в случае ЧП будут защищать область. Они являются членами Белгородской региональной общественной организации «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку».
Наряду с учениями, они вместе с правоохранителями и военнослужащими дежурят на блокпостах. Именно там и появилась инициатива организовать сообщество по сбору помощи. Так появился Telegram-канал «Позывной ‘’Пересвет’’».
Во время дежурств начали контактировать с бойцами, видеть окопную жизнь и задумались, чем им помочь. Все помогают, а чем мы хуже? Тем более, мы можем скоро очутиться в их шкуре.
«Филин», командир второго отделения белгородской самообороны
Владелицей канала выступает член белгородской самообороны с позывным «Музыка».
В работе ей помогают люди со всей России:
С белгородской самообороной волонтёров работает и группа, которая шьёт для бойцов обережную флисовую одежду.
Решили создать как добровольцы самообороны канал и на основании этого помогать ВС РФ. Но то ли люди из соседней страны, то ли недоброжелатели начали писать, что мы — канал мошенников, что мы не настоящая самооборона, помогаем ВСУ и собираем деньги ЗСУ.
«Музыка»
После претензий администраторы Telegram-канала «Позывной ‘’Пересвет’’» создали отдельную группу и попросили всех участников конфликта присоединиться, но на диалог они не пошли.
Вместе с командиром второго отделения с позывным «Филин» мы встретились только с одной из девушек в Белгороде. Предоставили документы, доказав, что мы русские и действительно состоим в самообороне. Она с нами сфотографировалась и всё передала товарищам. Но на следующий день нам в канал добавились новые личности из их компании и начали брать наши посты, рассылать по другим группам с нелестными подписями.
«Музыка»
«Музыка» и «Филин» также добавили, что после этого представители белгородской самообороны не раз предлагали недоброжелателям встретиться, но никто не согласился.
Что касается самой организации помощи бойцам, девушка рассказала, что сейчас представители белгородской самообороны и все неравнодушные собирают всё необходимое для более 200 бойцов из различных подразделений. При этом помощь оказывается только после проверки документов, личных встреч с командирами или знакомств на блокпостах.
Мы собираем медикаменты, одежду, продукты (сухпайки), стройматериалы, рюкзаки, подсумки, нательное бельё, газ. Был запрос на летние костюмы, фуражки, предметы личной гигиены. Ребята скромные. А ещё представители самообороны выезжают на блокпосты и общаются с парнями с передовой. Мне позвонил замкомандира взвода и попросил взять под контроль помощь парням, у которых сгорела столовая. Мы собрали и отвезли для них стройматериалы. Ещё одна бригада обратилась и попросила технику. Пока это самый крупный запрос.
«Музыка»
Помощь бойцам отвозят на личных авто по мере сбора, предварительно связываясь с главой района, который обеспечивает сопровождение представителей самообороны до позиций.