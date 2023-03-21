Можем очутиться в их шкуре: в белгородской самообороне рассказали о помощи военным

Что касается самой организации помощи бойцам, девушка рассказала, что сейчас представители белгородской самообороны и все неравнодушные собирают всё необходимое для более 200 бойцов из различных подразделений. При этом помощь оказывается только после проверки документов, личных встреч с командирами или знакомств на блокпостах.