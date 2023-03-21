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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:16

Можем очутиться в их шкуре: в белгородской самообороне рассказали о помощи военным

21 марта 2023, 07:13
Фото: Bel.ru

Представители белгородской самообороны рассказали о сборе помощи для военных

Журналисты Бел.Ру встретились с представителями белгородской самообороны, которые рассказали и показали, как они собирают помощь бойцам на передовую. Несмотря на прозрачность работы, их репутацию пытаются подорвать.

С начала спецоперации в регионе появилась так называемая самооборона. В настоящее время это добровольцы, которые в случае ЧП будут защищать область. Они являются членами Белгородской региональной общественной организации «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку».

Наряду с учениями, они вместе с правоохранителями и военнослужащими дежурят на блокпостах. Именно там и появилась инициатива организовать сообщество по сбору помощи. Так появился Telegram-канал «Позывной ‘’Пересвет’’».

Во время дежурств начали контактировать с бойцами, видеть окопную жизнь и задумались, чем им помочь. Все помогают, а чем мы хуже? Тем более, мы можем скоро очутиться в их шкуре.
«Филин», командир второго отделения белгородской самообороны
Фото: Bel.ru

Владелицей канала выступает член белгородской самообороны с позывным «Музыка».

Фото: Bel.ru

В работе ей помогают люди со всей России:

  • администратор «Каша» из Москвы — помогает собирать гуманитарную помощь, является спонсором от своей организации;
  • администратор «Лёлик» из Челябинска — помогает с ведением канала и участвует в сборах.
  • администратор «Морс» — отвечает за ведение контента на канале, участвует в сборах;
  • администратор «Мара» из Ростовской области — отвечает за сбор медикаментов и участвует в сборах;
  • администратор София из Новороссийска — участвует в сборах и отвечает за пошив флисовой одежды.

С белгородской самообороной волонтёров работает и группа, которая шьёт для бойцов обережную флисовую одежду.

Решили создать как добровольцы самообороны канал и на основании этого помогать ВС РФ. Но то ли люди из соседней страны, то ли недоброжелатели начали писать, что мы — канал мошенников, что мы не настоящая самооборона, помогаем ВСУ и собираем деньги ЗСУ.
«Музыка»

После претензий администраторы Telegram-канала «Позывной ‘’Пересвет’’» создали отдельную группу и попросили всех участников конфликта присоединиться, но на диалог они не пошли.

Вместе с командиром второго отделения с позывным «Филин» мы встретились только с одной из девушек в Белгороде. Предоставили документы, доказав, что мы русские и действительно состоим в самообороне. Она с нами сфотографировалась и всё передала товарищам. Но на следующий день нам в канал добавились новые личности из их компании и начали брать наши посты, рассылать по другим группам с нелестными подписями.
«Музыка»
Фото: Bel.ru

«Музыка» и «Филин» также добавили, что после этого представители белгородской самообороны не раз предлагали недоброжелателям встретиться, но никто не согласился.

Что касается самой организации помощи бойцам, девушка рассказала, что сейчас представители белгородской самообороны и все неравнодушные собирают всё необходимое для более 200 бойцов из различных подразделений. При этом помощь оказывается только после проверки документов, личных встреч с командирами или знакомств на блокпостах.

Мы собираем медикаменты, одежду, продукты (сухпайки), стройматериалы, рюкзаки, подсумки, нательное бельё, газ. Был запрос на летние костюмы, фуражки, предметы личной гигиены. Ребята скромные. А ещё представители самообороны выезжают на блокпосты и общаются с парнями с передовой. Мне позвонил замкомандира взвода и попросил взять под контроль помощь парням, у которых сгорела столовая. Мы собрали и отвезли для них стройматериалы. Ещё одна бригада обратилась и попросила технику. Пока это самый крупный запрос.
«Музыка»

Помощь бойцам отвозят на личных авто по мере сбора, предварительно связываясь с главой района, который обеспечивает сопровождение представителей самообороны до позиций.

Принимают ли девушек в самооборону в Белгородской области
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