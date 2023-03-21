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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Мэрия Белгорода заказала услуги по перетяжке и ремонту салонов автомобилей

21 марта 2023, 14:54
Фото: 1MI
Речь идёт об автомобилях восьми марок. На работы потратят 470 тысяч рублей. Выполнять их будет индивидуальный предприниматель.

Согласно документам госзакупки, управление обеспечения деятельности администрации Белгорода заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на услуги по перетяжке и ремонту салонов автомобилей. На работы направили 470 тысяч рублей.

Перетягивать и ремонтировать салоны будут в машинах Toyota, Ford, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Opel, «ВАЗ» и «ГАЗ». В некоторых салонах появится экокожа, а в некоторых - велюр. Перетягивать будут руль, рычаг переключения передач, подлокотник, карту двери, солнцезащитный козырёк, потолок, накладные стойки, сиденья, а в некоторых авто - весь салон.

Что касается перечня деталей для ремонта, он выглядит следующим образом:

  • руль
  • потолок
  • сиденье переднее
  • сиденье заднее (с подлокотником)
  • обогрев сиденья переднего
  • обогрев сиденья заднего

При ремонте будут использовать оригинальные запасные части и расходные материалы.

Контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Виктором Лыковым. Он должен обеспечить одновременное обслуживание не менее четырёх авто. Также он обязан обеспечить охрану авто на период проведения ремонта и ежедневную работу СТО.

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