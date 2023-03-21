Мэрия Белгорода заказала услуги по перетяжке и ремонту салонов автомобилей

Перетягивать и ремонтировать салоны будут в машинах Toyota, Ford, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Opel, «ВАЗ» и «ГАЗ». В некоторых салонах появится экокожа, а в некоторых - велюр. Перетягивать будут руль, рычаг переключения передач, подлокотник, карту двери, солнцезащитный козырёк, потолок, накладные стойки, сиденья, а в некоторых авто - весь салон.