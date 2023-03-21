Мэрия Белгорода заказала услуги по перетяжке и ремонту салонов автомобилей

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Согласно документам госзакупки, управление обеспечения деятельности администрации Белгорода заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на услуги по перетяжке и ремонту салонов автомобилей. На работы направили 470 тысяч рублей.
Перетягивать и ремонтировать салоны будут в машинах Toyota, Ford, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Opel, «ВАЗ» и «ГАЗ». В некоторых салонах появится экокожа, а в некоторых - велюр. Перетягивать будут руль, рычаг переключения передач, подлокотник, карту двери, солнцезащитный козырёк, потолок, накладные стойки, сиденья, а в некоторых авто - весь салон.
Что касается перечня деталей для ремонта, он выглядит следующим образом:
При ремонте будут использовать оригинальные запасные части и расходные материалы.
Контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Виктором Лыковым. Он должен обеспечить одновременное обслуживание не менее четырёх авто. Также он обязан обеспечить охрану авто на период проведения ремонта и ежедневную работу СТО.