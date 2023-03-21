Мэрия Белгорода подала иск к Международной академии федерации единоборств на 868 млн

Суд пока не принял заявление к производству. Суть исковых требований не уточняется. Известно, что в качестве иных лиц в деле выступают Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», региональное УФССП, управление Федеральной налоговой службы по региону, а также управление Росреестра.