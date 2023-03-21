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Мэрия Белгорода подала иск к Международной академии федерации единоборств на 868 млн

21 марта 2023, 07:27
Фото: 1MI
Мэрия подала иск в суд о признании бывшей Международной академии Фёдора Емельяненко банкротом. Сумма иска превысила 868 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Арбитражного суда Белгородской области.
Сюжет
Суд

Мэрия Белгорода подала иск в суд о признании банкротом Международной академии федерации единоборств (МАФЕ). Сумма иска превысила 868 млн рублей. Ранее указанная организация носила название «Международная академия Фёдора Емельяненко».

Суд пока не принял заявление к производству. Суть исковых требований не уточняется. Известно, что в качестве иных лиц в деле выступают Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», региональное УФССП, управление Федеральной налоговой службы по региону, а также управление Росреестра.

О намерении обратиться в суд мэрия уведомила МАФЕ 15 марта.

ООО «Международная академия федерации единоборств» зарегистрировано в Белгороде в 2011 году, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Руководителем ликвидационной комиссии выступает Тимур Рахманкулов. Он владеет 9% долей общества. Уставный капитал на 2019 год — 1,1 млн рублей. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Суд#Иск#Мэрия#Международная академия федерации единоборств#МАФЕ#Экономика
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