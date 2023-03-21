Мэрия Белгорода подала иск к Международной академии федерации единоборств на 868 млн

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Мэрия Белгорода подала иск в суд о признании банкротом Международной академии федерации единоборств (МАФЕ). Сумма иска превысила 868 млн рублей. Ранее указанная организация носила название «Международная академия Фёдора Емельяненко».
Суд пока не принял заявление к производству. Суть исковых требований не уточняется. Известно, что в качестве иных лиц в деле выступают Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», региональное УФССП, управление Федеральной налоговой службы по региону, а также управление Росреестра.
О намерении обратиться в суд мэрия уведомила МАФЕ 15 марта.
ООО «Международная академия федерации единоборств» зарегистрировано в Белгороде в 2011 году, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Руководителем ликвидационной комиссии выступает Тимур Рахманкулов. Он владеет 9% долей общества. Уставный капитал на 2019 год — 1,1 млн рублей. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки.