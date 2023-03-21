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Компания «Белзнак-Прохоровка» погасила долг на 3,8 млн после ареста асфальтоукладчика

21 марта 2023, 09:10
Фото: 1MI
Крупную сумму организация задолжала по налоговым платежам. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, погасить долг и заплатить исполнительский сбор в 236 тыс. рублей компания решила после ареста асфальтоукладчика.

ООО «Белзнак-Прохоровка» задолжало по налоговым платежам 3,8 млн рублей. В добровольный срок компания долг не погасила, в связи с чем к основной сумме добавился исполнительский сбор в 236 тыс. рублей.

Судебные приставы обратили взыскание на средства организации в банке, запретили регистрационные действия в отношении 86 единиц транспорта. Однако мерой, побудившей компанию погасить долг, стал арест асфальтоукладчика.

В пресс-службе УФССП добавили, что ООО «Белзнак-Прохоровка» выплатило полную сумму, в том числе исполнительский сбор.

ООО «Белзнак-Прохоровка» зарегистрировано в Белгороде в 2011 году. Компания занимается деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Гендиректор ООО «Белзнак-Прохоровка» — Дмитрий Кабалин. Ему же принадлежит 70% доли в УК.

В рейтинге самых богатых людей Белгородской области Дмитрий Кабалин ранее занял 15-е место.

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#Белзнак-Прохоровка#Долг#Налоговая задолженность#Арест#Уфссп#Асфальтоукладчик#Экономика#Белгородская область
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