Компания «Белзнак-Прохоровка» погасила долг на 3,8 млн после ареста асфальтоукладчика

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
ООО «Белзнак-Прохоровка» задолжало по налоговым платежам 3,8 млн рублей. В добровольный срок компания долг не погасила, в связи с чем к основной сумме добавился исполнительский сбор в 236 тыс. рублей.
Судебные приставы обратили взыскание на средства организации в банке, запретили регистрационные действия в отношении 86 единиц транспорта. Однако мерой, побудившей компанию погасить долг, стал арест асфальтоукладчика.
В пресс-службе УФССП добавили, что ООО «Белзнак-Прохоровка» выплатило полную сумму, в том числе исполнительский сбор.
ООО «Белзнак-Прохоровка» зарегистрировано в Белгороде в 2011 году. Компания занимается деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Гендиректор ООО «Белзнак-Прохоровка» — Дмитрий Кабалин. Ему же принадлежит 70% доли в УК.
В рейтинге самых богатых людей Белгородской области Дмитрий Кабалин ранее занял 15-е место.