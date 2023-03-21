Когда было самое холодное и жаркое лето в Белгороде

С 1956 года по 2022 год самый жаркий июнь наблюдался в 1975 году (среднемесячная температура воздуха составляла +22 °C). Самый тёплый июль и август были в 2010 году (средняя температура воздуха составляла +25,3°C и +25,5°C соответственно). Максимально высоко за время наблюдений синоптиков температура в городе поднялась также августе в 2010 года. Тогда столбики термометров показали +39°C.