Когда было самое холодное и жаркое лето в Белгороде

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
С 1956 года по 2022 год самый жаркий июнь наблюдался в 1975 году (среднемесячная температура воздуха составляла +22 °C). Самый тёплый июль и август были в 2010 году (средняя температура воздуха составляла +25,3°C и +25,5°C соответственно). Максимально высоко за время наблюдений синоптиков температура в городе поднялась также августе в 2010 года. Тогда столбики термометров показали +39°C.
Холодный июнь был в 1978 году (средняя температура составляла +15,2 °C), а самыми холодными июль и август были в 1976 году (средняя температура составляла +16,8 °C и +16,3 °C). Самая минимальная температура воздуха летом была зарегистрирована в Белгороде в 1966 году, когда столбики термометров опустились до +1°C.
Наиболее дождливое лето в Белгороде, по данным синоптиков, было в 1977 году. За летний период выпало 293,3 мм осадков, что составило 188% от нормы (норма — 156 мм). Самое засушливое лето в областном центре прошло в 1961 году. За лето в областном центре выпало 44,3 мм осадков. Самым дождливым днём за время наблюдений синоптиков считается 16 июля 2003 года (55,4 мм осадков за сутки).
Отметим, что Гидрометцентр представил информацию по данным Авиационной метеорологической Станции Белгорода.