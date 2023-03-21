Книгу митрополита Иоанна перевели на сербский язык

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Книгу митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна «Небо нашей жизни» перевели на сербский язык. Занимался переводом выпускник семинарии Белгорода — Ненад Бойков, уроженец сербского города Вранье. Он же занимался акафистом святителю Иаосафу.
23 марта в Белгороде пройдёт презентация переведённой книги владыки Иоанна. Проведут мероприятие в 16:00 в Трапезном зале Белгородской митрополии. Среди участников презентации будут студенты белгородских вузов из Сербии. Часть тиража книги перейдёт сербскому культурному центру, который действует при местном БГИИКе.
Напомним, недавно выяснилось, что заказ в типографии на издание экстремисткой книги Николая Моностона «Евангелие от Елизаветы» осуществляла депутат Ольга Павлова, которую вместе с Валерием Сергачёвым назвали последователями «новой элитарной эзотерической секты». Экстремисткое «Евангелие» цитировал в своём «Потрясении» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко.