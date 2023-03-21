Книгу митрополита Иоанна перевели на сербский язык

23 марта в Белгороде пройдёт презентация переведённой книги владыки Иоанна. Проведут мероприятие в 16:00 в Трапезном зале Белгородской митрополии. Среди участников презентации будут студенты белгородских вузов из Сербии. Часть тиража книги перейдёт сербскому культурному центру, который действует при местном БГИИКе.