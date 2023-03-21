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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Карту убежищ для жителей Белгорода перенесли в ещё одно приложение

21 марта 2023, 13:23
Фото: Bel.ru
В приложении «Народная экспертиза» можно составить оптимальный маршрут до выбранного укрытия. Пока приложение работает только для смартфонов на Android. Доступ для IOS находится в разработке, сообщили в региональном минцифры.

Приложение «Народная экспертиза» покажет оптимальный маршрут до ближайшего убежища. Пока сервис работает только для смартфонов на Android, доступ для IOS находится в разработке.

Маршрут прокладывается с помощью платформ «Яндекс. Карты», Uber Russia, «Яндекс Go» и Google Maps. Пока указанная карта доступна только для областного центра. На неё нанесли порядка 800 объектов: МКД, хозсубъекты и образовательные учреждения. Со временем этот список пополнится.

Чтобы приложение работало как положено, необходимо дать ему доступ к местоположению устройства.

Фото: минцифры Белгородской области

Напомним, ранее белгородец Андрей Созыкин разработал Telegram-бот для поиска ближайшего укрытия. Бот также был активен только для Белгорода, однако создатель планировал внести туда и другие населённые пункты региона.

Белгородец разработал Telegram-бот для поиска ближайшего укрытия
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Укрытие#Приложение#Народная экспертиза
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