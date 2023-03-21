Карту убежищ для жителей Белгорода перенесли в ещё одно приложение

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Приложение «Народная экспертиза» покажет оптимальный маршрут до ближайшего убежища. Пока сервис работает только для смартфонов на Android, доступ для IOS находится в разработке.
Маршрут прокладывается с помощью платформ «Яндекс. Карты», Uber Russia, «Яндекс Go» и Google Maps. Пока указанная карта доступна только для областного центра. На неё нанесли порядка 800 объектов: МКД, хозсубъекты и образовательные учреждения. Со временем этот список пополнится.
Чтобы приложение работало как положено, необходимо дать ему доступ к местоположению устройства.
Напомним, ранее белгородец Андрей Созыкин разработал Telegram-бот для поиска ближайшего укрытия. Бот также был активен только для Белгорода, однако создатель планировал внести туда и другие населённые пункты региона.