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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Из водоёма в Белгородской области достали тело мужчины

21 марта 2023, 09:13
Фото: 1MI

В городском пруду Губкина утонул мужчина

Спасатели вытащили тело жителя области в месте, которое не предназначено для купания. О происшествии сообщили в региональном ГУ МЧС.

В белгородском МЧС сообщили о трагедии на воде, произошедшей в Губкине. Из пруда достали труп мужчины.

21 марта в диспетчерскую поступила информация о происшествии на городском пруду. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды тело мужчины. Оно находилось в месте, не предназначенном для купания.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются. В поисково-спасательных работах участвовали 10 человек и четыре единицы техники.

Напомним, ранее в регионе закрыли три места для зимней рыбалки. Причиной послужил тонкий лёд. Всего в Белгородской области действует 11 таких мест.

Три места для зимней рыбалки закрыли в Белгородской области
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