Из водоёма в Белгородской области достали тело мужчины

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В белгородском МЧС сообщили о трагедии на воде, произошедшей в Губкине. Из пруда достали труп мужчины.
21 марта в диспетчерскую поступила информация о происшествии на городском пруду. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды тело мужчины. Оно находилось в месте, не предназначенном для купания.
Подробности и обстоятельства случившегося уточняются. В поисково-спасательных работах участвовали 10 человек и четыре единицы техники.
Напомним, ранее в регионе закрыли три места для зимней рыбалки. Причиной послужил тонкий лёд. Всего в Белгородской области действует 11 таких мест.