Холанд покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу норвежской футбольной федерации.
По информации источника, форвард испытывает проблемы с пахом, поэтому не сыграет в первых двух матчах отбора Евро-2024.
Отметим, что 22 марта скандинавская команда должна в гостях сыграть против Испании, а 25-го - также на выезде с Грузией.
В текущем сезоне Холанд демонстрирует феноменальную результативность, забив 42 голов в 37 матчах.