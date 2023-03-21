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Posted Сегодня, 18:49

Published Сегодня, 18:49

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Холанд покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы

21 марта 2023, 18:49
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропустит ближайшие игры национальной команды с Испанией и Грузией.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу норвежской футбольной федерации.

По информации источника, форвард испытывает проблемы с пахом, поэтому не сыграет в первых двух матчах отбора Евро-2024.

Отметим, что 22 марта скандинавская команда должна в гостях сыграть против Испании, а 25-го - также на выезде с Грузией.

В текущем сезоне Холанд демонстрирует феноменальную результативность, забив 42 голов в 37 матчах.

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