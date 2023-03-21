Громкие звуки испугали жителей Старого Оскола

В то же время 21 марта жителям двух сёл прислали СМС-предупреждения об обстреле. Оповещения от РСЧС получили жители хутора Балки и села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Информации о пострадавших и разрушениях не было. Отметим, что с начала СВО оба населённых пункта попадают под обстрел не в первый раз.