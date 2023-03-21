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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Громкие звуки испугали жителей Старого Оскола

21 марта 2023, 14:58
Фото: 1MI
Грохот раздался в городе после 15:00. Слышно его было в разных частях города. Спустя время появилось объяснение произошедшему.

В Старом Осколе 21 марта было громко. После 15:00 в городе раздался так называемый хлопок, от которого сработали сигнализации на автомобилях. Судя по комментариям местных жителей в соцсетях, громкие звуки они слышали в разных частях города. 

Произошедшее в итоге объяснили тем, что самолёт переходил на сверхзвук. 

В то же время 21 марта жителям двух сёл прислали СМС-предупреждения об обстреле. Оповещения от РСЧС получили жители хутора Балки и села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Информации о пострадавших и разрушениях не было. Отметим, что с начала СВО оба населённых пункта попадают под обстрел не в первый раз. 

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#Громкие звуки#Сверхзвук#Самолёт#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
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