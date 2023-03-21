Громкие звуки испугали жителей Старого Оскола

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
В Старом Осколе 21 марта было громко. После 15:00 в городе раздался так называемый хлопок, от которого сработали сигнализации на автомобилях. Судя по комментариям местных жителей в соцсетях, громкие звуки они слышали в разных частях города.
Произошедшее в итоге объяснили тем, что самолёт переходил на сверхзвук.
В то же время 21 марта жителям двух сёл прислали СМС-предупреждения об обстреле. Оповещения от РСЧС получили жители хутора Балки и села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Информации о пострадавших и разрушениях не было. Отметим, что с начала СВО оба населённых пункта попадают под обстрел не в первый раз.