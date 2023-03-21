Госдума одобрила особый порядок итоговой аттестации для белгородских школьников

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Госдума одобрила введение особого порядка итоговой аттестации в приграничье, в том числе в Белгородской области.
Депутаты ранее предложили наделить правительство РФ правом устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для отдельных школ. Список образовательных организаций утвердят Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.
Особый порядок сдачи ЕГЭ и поступления в вузы введут аналогично тому, как это организуют в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, ранее парламентарии рассмотрели законопроект, который даст возможность школьникам из приграничных районов Белгородской области получать аттестаты без сдачи ЕГЭ. Аналогичный порядок предлагалось ввести в Курской и Брянской областях.
Тем временем школьники из белгородского приграничья учатся дистанционно с октября 2022 года.