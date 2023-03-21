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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Госдума одобрила особый порядок итоговой аттестации для белгородских школьников

21 марта 2023, 15:14
Фото: 1MI
В приграничных регионах могут ввести особый порядок итоговой аттестации и поступления в вузы. Соответствующие изменения 21 марта одобрили в Госдуме, сообщили на сайте нижней палаты российского парламента.
Сюжет
Школы

Госдума одобрила введение особого порядка итоговой аттестации в приграничье, в том числе в Белгородской области.

Депутаты ранее предложили наделить правительство РФ правом устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для отдельных школ. Список образовательных организаций утвердят Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.

Особый порядок сдачи ЕГЭ и поступления в вузы введут аналогично тому, как это организуют в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, ранее парламентарии рассмотрели законопроект, который даст возможность школьникам из приграничных районов Белгородской области получать аттестаты без сдачи ЕГЭ. Аналогичный порядок предлагалось ввести в Курской и Брянской областях.

Тем временем школьники из белгородского приграничья учатся дистанционно с октября 2022 года.

Особый порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ для белгородских выпускников могут утвердить в марте
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#Белгородская область#Школы#Образование#ЕГЭ#Экзамены#Аттестация#Закон#Госдума#Наталья Корявых
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