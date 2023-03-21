Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:36

Published Сегодня, 18:36

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

Глава Белгородского района назвал безобразием ситуацию с общественным транспортом

21 марта 2023, 18:36
Фото: 1MI
К Владимиру Перцеву обратились с жалобой на водителей маршрута №154 — порой они объезжают остановки, несмотря на ожидающих автобус белгородцев. В ситуации пообещали разобраться.

По словам жительницы Никольского Татьяны, водитель автобуса №154 неоднократно проезжал мимо неё, хотя в салоне были люди:

Когда я была на остановке, водитель не стал останавливаться ради одного человека, хотя в автобусе были люди.

Глава Белгородского района подтвердил, что такие ситуации бывают, и что это его возмущает не меньше, чем остальных белгородцев.

Есть такое безобразие, есть человеческий фактор. Я тоже возмущаюсь из-за происходящего.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Перцев пообещал поручить своему заместителю Сергею Власову решить эту проблему с компанией, осуществляющей пассажирские перевозки. Согласно профильному сайту, перевозчиком является ООО «Автомиг».

Росгвардия будет обеспечивать безопасность белгородских автобусов на маршрутах
Узнать подробнее
Читайте также:
Современный детский сад, но без автобусов: о районе Новая жизнь в БелгородеБелгородец бросил бутылку с алкоголем в автобус из-за неприязни к водителюНовые автобусы и скидка на проезд: как меняется общественный транспорт в Белгороде
#Кристина Семенчук#Белгородский район#Никольское#Владимир перцев#Город#Автобусы#Общественный транспорт#Водитель#Жалоба
Подпишитесь
«Спасибо и простите». Полухин прокомментировал свой уход с поста ректора БелГУ
Сегодня, 12:10
Экс-мэра Старого Оскола Сергиенко заключили под стражу
Сегодня, 16:33
Белгородцы в Индии: с какой стороны объехать корову? Сколько человек вмещает скутер?
Сегодня, 12:22
Госдума одобрила особый порядок итоговой аттестации для белгородских школьников
Сегодня, 15:14
«Убийца с детским лицом» и «Сын полка»: о самом юном бойце белгородской самообороны
Сегодня, 14:12
Суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны
Сегодня, 14:25