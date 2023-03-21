Глава Белгородского района назвал безобразием ситуацию с общественным транспортом

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
По словам жительницы Никольского Татьяны, водитель автобуса №154 неоднократно проезжал мимо неё, хотя в салоне были люди:
Когда я была на остановке, водитель не стал останавливаться ради одного человека, хотя в автобусе были люди.
Глава Белгородского района подтвердил, что такие ситуации бывают, и что это его возмущает не меньше, чем остальных белгородцев.
Есть такое безобразие, есть человеческий фактор. Я тоже возмущаюсь из-за происходящего.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Перцев пообещал поручить своему заместителю Сергею Власову решить эту проблему с компанией, осуществляющей пассажирские перевозки. Согласно профильному сайту, перевозчиком является ООО «Автомиг».