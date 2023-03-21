Есть ли шанс вернуть деньги после обмана мошенников?

По словам начальника отдела по раскрытию хищений, совершённых с использованием ИТТ, управления уголовного розыска УМВД региона Александра Алексеенко, в отличие от преступлений не в сфере IT, всё, что происходит в Интернете, имеет свой след. И всё, что было в Сети всегда там остаётся.