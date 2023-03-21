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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Есть ли шанс вернуть деньги после обмана мошенников?

21 марта 2023, 14:09
Фото: 1MI

В белгородском УМВД рассказали о шансе вернуть деньги после работы мошенников

Правоохранители дали советы, которые позволят белгородцам уберечь личные средства и не попасться на удочку мошенников. Также специалисты рассказали, как находят преступников.

О том, как не стать жертвой мошенничества, рассказал заместитель начальника регионального УМВД Юрий Баранов. Он отметил, что следует помнить несколько важных моментов:

  • сотрудники правоохранительных органов и банков не звонят и не просят денег;
  • внимательно относиться к сообщениям, которые приходят на мобильный телефон;
  • в случае получения сообщения о проблемах с банковской картой или необходимостью получения кредита — проверить информацию.
Нужно повысить общий уровень образованности граждан, чтобы они реагировали на ложную информацию нужным образом. Путём небольших уточнений сразу можно понять, что человек имеет подозрительные намерения.
Юрий Баранов

Если обман произошёл, нужно сообщить в банковское учреждение о перечислении денежных средств, чтобы они заблокировали транзакцию и карту. А затем обратиться к правоохранителям.

Если своевременно обратиться к правоохранителям, шансы вернуть средства есть. Чем быстрее человек обратился, тем больше шансов, что деньги будут сохранены.
Юрий Баранов

По словам начальника отдела по раскрытию хищений, совершённых с использованием ИТТ, управления уголовного розыска УМВД региона Александра Алексеенко, в отличие от преступлений не в сфере IT, всё, что происходит в Интернете, имеет свой след. И всё, что было в Сети всегда там остаётся.

 

 

 

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#Кристина Семенчук#Мошенники#Преступления#Советы#Общество#Белгородская область
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