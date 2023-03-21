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Экс-мэра Старого Оскола Сергиенко заключили под стражу

21 марта 2023, 16:33
Фото: vk.com/a_n_sergienko
Александр Сергиенко
Такую меру пресечения избрали в Свердловском райсуде, сообщает наш источник. Александра Сергиенко обвиняют в получении взяток.

На него завели три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса за получение взяток в особо крупном размере на сумму более 15 млн рублей. Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали в Свердловский районном суде, сообщают наши источники.
По материалам регионального УФСБ возбуждены три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса за получение взяток в особо крупном размере на сумму более 15 млн рублей. Речь идёт о имуществе, деньгах и незаконных услугах.

Ранее в Следкоме сообщили, что Александр Сергиенко 2017 года по 2021 помогал нескольким предприятиям в получении в аренду земельных участков, а также в получении разрешения на строительство объектов недвижимости.

На Александра Сергиенко завели уголовное дело за получение взятки в 15 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Старый Оскол#Александр Сергиенко#Уголовное дело#Общество#Заключение под стражу#Свердловский районный суд#Взяточничество#Задержание
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