Экс-мэра Старого Оскола Сергиенко заключили под стражу

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
На него завели три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса за получение взяток в особо крупном размере на сумму более 15 млн рублей. Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали в Свердловский районном суде, сообщают наши источники.
По материалам регионального УФСБ возбуждены три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса за получение взяток в особо крупном размере на сумму более 15 млн рублей. Речь идёт о имуществе, деньгах и незаконных услугах.
Ранее в Следкоме сообщили, что Александр Сергиенко 2017 года по 2021 помогал нескольким предприятиям в получении в аренду земельных участков, а также в получении разрешения на строительство объектов недвижимости.