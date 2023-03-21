Экс-мэра Старого Оскола Сергиенко заключили под стражу

На него завели три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса за получение взяток в особо крупном размере на сумму более 15 млн рублей. Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали в Свердловский районном суде, сообщают наши источники.

По материалам регионального УФСБ возбуждены три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса за получение взяток в особо крупном размере на сумму более 15 млн рублей. Речь идёт о имуществе, деньгах и незаконных услугах.