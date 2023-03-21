Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Двоих мобилизованных из Белгородской области наградили медалями Минобороны РФ

21 марта 2023, 14:06
Фото: страница Владимира Перцева в соцсети
Бойцов представили к награде «За воинскую доблесть» II степени. Известно, что оба мужчины отправились на службу из Стрелецкого сельского поселения, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.

Белгородцы получили медаль Минобороны РФ «За воинскую доблесть» II степени. Награды передали двоим мужчинам. Известно, что они из Стрелецкого сельского поселения, а на службу попали в рамках частичной мобилизации.

Награды белгородцы получили за «проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач во время специальной военной операции», сообщил Владимир Перцев. Имена бойцов глава Белгородского района не назвал.

Их искреннее и самозабвенное служение Родине достойны самого глубокого уважения и почитания. Огромное спасибо родителям и родным наших ребят за достойных защитников Отечества!
Владимир Перцев

В Минобороны на минувшей неделе сообщали о подвиге ещё одного белгородца. По информации ведомства, Андрей Скорбач уничтожил военную технику противника и предотвратил угрозу прорыва диверсантов. Молодой человек тоже попал на службу в рамках частичной мобилизации. До этого белгородец работал на одном из свинокомплексов.

Уничтожил технику противника: в Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца
Узнать подробнее
Читайте также:
В Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца на спецоперацииШкольникам расскажут о подвигах героев СВО в графических новеллахРаненная при спасении солдата белгородка рассказала о своём подвиге
#Инна Рогова#Мобилизованные#Медали#Минобороны рф#Награждение#Общество#Белгородская область#Стрелецкое#Владимир перцев
Подпишитесь
«Спасибо и простите». Полухин прокомментировал свой уход с поста ректора БелГУ
Сегодня, 12:10
Белгородцы в Индии: с какой стороны объехать корову? Сколько человек вмещает скутер?
Сегодня, 12:22
Сергачёв заплатит за экспертизу экстремистского «Евангелия» 350 тысяч рублей
Сегодня, 07:06
Мэрия Белгорода подала иск к Международной академии федерации единоборств на 868 млн
Сегодня, 07:27
Можем очутиться в их шкуре: в белгородской самообороне рассказали о помощи военным
Сегодня, 07:13
Суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны
Сегодня, 14:25