Двоих мобилизованных из Белгородской области наградили медалями Минобороны РФ

В Минобороны на минувшей неделе сообщали о подвиге ещё одного белгородца. По информации ведомства, Андрей Скорбач уничтожил военную технику противника и предотвратил угрозу прорыва диверсантов. Молодой человек тоже попал на службу в рамках частичной мобилизации. До этого белгородец работал на одном из свинокомплексов.