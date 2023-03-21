Двоих мобилизованных из Белгородской области наградили медалями Минобороны РФ

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Белгородцы получили медаль Минобороны РФ «За воинскую доблесть» II степени. Награды передали двоим мужчинам. Известно, что они из Стрелецкого сельского поселения, а на службу попали в рамках частичной мобилизации.
Награды белгородцы получили за «проявленные мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач во время специальной военной операции», сообщил Владимир Перцев. Имена бойцов глава Белгородского района не назвал.
Их искреннее и самозабвенное служение Родине достойны самого глубокого уважения и почитания. Огромное спасибо родителям и родным наших ребят за достойных защитников Отечества!
Владимир Перцев
В Минобороны на минувшей неделе сообщали о подвиге ещё одного белгородца. По информации ведомства, Андрей Скорбач уничтожил военную технику противника и предотвратил угрозу прорыва диверсантов. Молодой человек тоже попал на службу в рамках частичной мобилизации. До этого белгородец работал на одном из свинокомплексов.