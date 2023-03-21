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Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Для потерявших дома белгородцев закупят 1,7 тыс. жилых помещений

21 марта 2023, 07:10
Фото: 1MI
На новое жильё могут рассчитывать три категории граждан. Уже собрано 381 заявление на приобретение дома или квартиры, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сюжет
Жилье

В Белгородской области закупят 1774 жилых помещения для тех, кто утратил свои дома и квартиры. Сейчас жители региона подбирают новые домовладения. Эту работу с гражданами проводят представители местных администраций.

Новое жильё смогут получить:

  • те, кто полностью утратил дом или квартиру;
  • те, чьё жильё стало непригодным для проживания из-за обстрелов;
  • те, чьи дома находятся в населённых пунктах с действующим режимом ЧС.

Предполагается, что новое жильё по площади будет соответствовать старому. Власти уже приняли 381 заявку на замену домовладения.

Забронировать новое жильё белгородцы могут в специально разработанном сервисе. По состоянию на начало марта в базе было почти 2 тыс. объектов: дома, квартиры, таунхаусы. Жильё для эвакуированных из приграничья подбирают в Белгороде, Валуйском, Старооскольском, Губкинском, Яковлевском городских округах, Белгородском и Прохоровском районах.

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#Жилье#Дома#Квартиры#Обстрелы#Чс#Общество#Белгородская область#Инна Рогова
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