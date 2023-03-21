Для потерявших дома белгородцев закупят 1,7 тыс. жилых помещений

Забронировать новое жильё белгородцы могут в специально разработанном сервисе. По состоянию на начало марта в базе было почти 2 тыс. объектов: дома, квартиры, таунхаусы. Жильё для эвакуированных из приграничья подбирают в Белгороде, Валуйском, Старооскольском, Губкинском, Яковлевском городских округах, Белгородском и Прохоровском районах.