Для потерявших дома белгородцев закупят 1,7 тыс. жилых помещений

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В Белгородской области закупят 1774 жилых помещения для тех, кто утратил свои дома и квартиры. Сейчас жители региона подбирают новые домовладения. Эту работу с гражданами проводят представители местных администраций.
Новое жильё смогут получить:
Предполагается, что новое жильё по площади будет соответствовать старому. Власти уже приняли 381 заявку на замену домовладения.
Забронировать новое жильё белгородцы могут в специально разработанном сервисе. По состоянию на начало марта в базе было почти 2 тыс. объектов: дома, квартиры, таунхаусы. Жильё для эвакуированных из приграничья подбирают в Белгороде, Валуйском, Старооскольском, Губкинском, Яковлевском городских округах, Белгородском и Прохоровском районах.