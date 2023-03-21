Директор «Константы»: заказ на издание «Евангелия» осуществляла Ольга Павлова

При этом в решении суда говорится, что объяснения Павловой о том, что ей неизвестны ООО «Наследие» и «Евангелие», противоречат объяснениям Сергачёва и показаниям свидетеля. По этой причине у суда отсутствуют основания доверять её письменным объяснениям в указанной части.