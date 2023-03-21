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Директор «Константы»: заказ на издание «Евангелия» осуществляла Ольга Павлова

21 марта 2023, 12:43
Фото: Bel.ru
В мотивированном решении Октябрьского райсуда Белгорода, цитирующем директора типографии «Константы», говорится, что заказ на печать экстремистского «Евангелия от Елизаветы» поступил именно от депутата Ольги Павловой.
Сюжет
Суд

Из объяснений генерального директора типографии ООО «Константа» Константина Лахнова следует, что заказ на издание «Евангелия» тиражом 2000 экземпляров осуществляла Ольга Павлова. Об этом говорится в решении суда.

В это время, в 2016 году, депутат занимала должность начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Утверждается, что Павлова передала Лахнову электронный магнитный носитель информации с макетом книги «Евангелие от Елизаветы» — прямо в своём рабочем кабинете.

Оплата заказа осуществлялась при этом через ООО «Наследие», учредителем и директором которого является Валерий Сергачёв. К слову, депутат теперь обязан оплатить экспертизу, после которой «Евангелие» и признали экстремистским.

Стоимость заказа составила 389 тыс. рублей. Готовую продукцию отгрузили в офис, подведомственный департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области — Институт региональной кадровой политики.

Кроме того, со слов Лахнова, автором «Евангелия» является Любовь Кузьмина-Завьялова, жительница Санкт-Петербурга. В подтверждение своих доводов директор типографии представил список заказов на 2015–2016 годы, среди которых были диски и исходные данные «Евангелия».

При этом в решении суда говорится, что объяснения Павловой о том, что ей неизвестны ООО «Наследие» и «Евангелие», противоречат объяснениям Сергачёва и показаниям свидетеля. По этой причине у суда отсутствуют основания доверять её письменным объяснениям в указанной части.

Однако следует отметить, что в ходе судебного разбирательства административным истцом не представлено убедительных доказательств того, что Павлова знала о содержании книги «Евангелие от Елизаветы», факт передачи ею флешки данное обстоятельство не подтверждает.
решение Октябрьского райсуда

Отмечается, что причастность Павловой и Сергачёва к распространению книги подтвердил ректор Белгородского государственного научно-исследовательского университета Олег Полухин.

В феврале Октябрьский районный суд признал экстремистским «Евангелие от Елизаветы» за авторством Николая Моностона — книгу, которую цитировал в своём «Потрясении» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Депутатов Ольгу Павлову и Валерия Сергачёва назвали «последователями новой элитарной эзотерической секты». Согласно мнению экспертов, последняя нанесла вред нацбезопасности РФ.

Эксперты: Белгородская секта «Моностон» нанесла ущерб нацбезопасности России
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