Директор «Константы»: заказ на издание «Евангелия» осуществляла Ольга Павлова

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Из объяснений генерального директора типографии ООО «Константа» Константина Лахнова следует, что заказ на издание «Евангелия» тиражом 2000 экземпляров осуществляла Ольга Павлова. Об этом говорится в решении суда.
В это время, в 2016 году, депутат занимала должность начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Утверждается, что Павлова передала Лахнову электронный магнитный носитель информации с макетом книги «Евангелие от Елизаветы» — прямо в своём рабочем кабинете.
Оплата заказа осуществлялась при этом через ООО «Наследие», учредителем и директором которого является Валерий Сергачёв. К слову, депутат теперь обязан оплатить экспертизу, после которой «Евангелие» и признали экстремистским.
Стоимость заказа составила 389 тыс. рублей. Готовую продукцию отгрузили в офис, подведомственный департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области — Институт региональной кадровой политики.
Кроме того, со слов Лахнова, автором «Евангелия» является Любовь Кузьмина-Завьялова, жительница Санкт-Петербурга. В подтверждение своих доводов директор типографии представил список заказов на 2015–2016 годы, среди которых были диски и исходные данные «Евангелия».
При этом в решении суда говорится, что объяснения Павловой о том, что ей неизвестны ООО «Наследие» и «Евангелие», противоречат объяснениям Сергачёва и показаниям свидетеля. По этой причине у суда отсутствуют основания доверять её письменным объяснениям в указанной части.
Однако следует отметить, что в ходе судебного разбирательства административным истцом не представлено убедительных доказательств того, что Павлова знала о содержании книги «Евангелие от Елизаветы», факт передачи ею флешки данное обстоятельство не подтверждает.
решение Октябрьского райсуда
Отмечается, что причастность Павловой и Сергачёва к распространению книги подтвердил ректор Белгородского государственного научно-исследовательского университета Олег Полухин.
В феврале Октябрьский районный суд признал экстремистским «Евангелие от Елизаветы» за авторством Николая Моностона — книгу, которую цитировал в своём «Потрясении» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Депутатов Ольгу Павлову и Валерия Сергачёва назвали «последователями новой элитарной эзотерической секты». Согласно мнению экспертов, последняя нанесла вред нацбезопасности РФ.