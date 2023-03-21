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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Боец СВО ищет белгородскую школьницу, чтобы лично поблагодарить за письмо

21 марта 2023, 11:37
Фото: 1MI
Письмо от девочки с пожеланием победы доброволец из Хабаровска носил с собой на передовой. Это помогло ему пережить самые трудные моменты, пишут «Народные новости».
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СВО

Андрей из Хабаровска с позывным «Батя» добровольно ушёл на СВО. На передовой в самые трудные моменты ему помогало письмо от 12-летней Наташи из Белгородской области. Теперь военнослужащий хочет найти девочку и поблагодарить за поддержку лично.

Как рассказал доброволец, тёплые слова от ребёнка помогли ему не упасть духом, пока он находился в зоне спецоперации. Со слов мужчины, он был сильно ранен, а письмо от Наташи помогло ему вернуться домой живым.

Письмо было подарком, который он бережно хранил, признаётся военный. Андрей поблагодарил школьницу за письма, которые «согревают душу». В Сети на это уже отреагировали жители страны и отметили, что история очень трогательная, «даже слёзы на глазах появились».

Фото: readovkanews
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#Наталья Корявых#Белгородская область#СВО#Спецоперация#Общество#Школьница#Письмо#Военный#Хабаровск
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