Боец СВО ищет белгородскую школьницу, чтобы лично поблагодарить за письмо

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Андрей из Хабаровска с позывным «Батя» добровольно ушёл на СВО. На передовой в самые трудные моменты ему помогало письмо от 12-летней Наташи из Белгородской области. Теперь военнослужащий хочет найти девочку и поблагодарить за поддержку лично.
Как рассказал доброволец, тёплые слова от ребёнка помогли ему не упасть духом, пока он находился в зоне спецоперации. Со слов мужчины, он был сильно ранен, а письмо от Наташи помогло ему вернуться домой живым.
Письмо было подарком, который он бережно хранил, признаётся военный. Андрей поблагодарил школьницу за письма, которые «согревают душу». В Сети на это уже отреагировали жители страны и отметили, что история очень трогательная, «даже слёзы на глазах появились».