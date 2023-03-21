Беременные жёны мобилизованных и срочников: кому какие выплаты положены

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Ранее на сайте Бел.Ру вышел материал о выплатах жёнам мобилизованных, часть информации в котором о выплатах беременным жёнам мобилизованных не соответствует действительности. Журналисты приносят свои извинения и публикуют проверенную информацию о положенных выплатах. Подробно рассказала управляющая региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования Ирина Шушкова.
Право на единовременное пособие имеет беременная жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (срочная служба). В 2023 году единовременное пособие беременной жене военнослужащего выплачивается в размере 36 278,84 руб. При этом срок беременности должен составлять не менее 180 дней.
Единовременное пособие назначается беременной жене территориальным органом Социального фонда Российской Федерации по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания), на основании заявления и представленных документов — сведения о прохождении отца ребёнка военной службы по призыву.
Заявление о назначении пособия можно подать несколькими способами:
Право на единовременное пособие беременной жене срочника не предоставляется жене курсанта военной профессиональной образовательной организации и военной образовательной организации высшего образования (за исключением жён курсантов первого курса военной профессиональной образовательной организации и военной образовательной организации высшего образования).
Всего в 2023 году единовременное пособие получили четыре беременные жены военнослужащих-срочников.
Беременные жёны мобилизованных могут обратиться в белгородское отделение Соцфонда за оформлением единого пособия, объединившего ряд мер соцподдержки. При этом женщина должна встать на учёт в женскую консультацию до 12 недель беременности.
На пособие могут претендовать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Для определения уровня доходов проводится комплексная оценка нуждаемости, в ходе которой анализируются все доходы и имущество семьи.
От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребёнка — в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В Белгородской области выплата для беременных женщин составляет от 6 581 до 13 162 рублей в месяц.
При этом к будущим мамам больше не применяется правило нулевого дохода, если они обратились за выплатой на 12-й неделе беременности, а также, если шесть месяцев беременности пришлись на период расчёта среднедушевого дохода.
Женщина может обратиться за пособием в любой момент после 12-й недели беременности. Средства при этом выплатят с месяца постановки на учёт в медицинской организации, но не ранее наступления срока беременности шести недель и не ранее чем за период с 1 января 2023 года.