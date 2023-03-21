«Белогорье» в Туле обыграло нижегородский АСК в матче чемпионата России

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Белгородские «львы» обыграли нижегородский АСК в матче предпоследнего тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу в Туле. Белгородцы победили соперников со счётом 3:0.
«Белогорье» с 21 поражением и восьмью победами за тур до конца этапа сохранит пятое место в турнирной таблице и продолжит выступать в квалификационном раунде турнира.
Ранее сообщалось, что белгородская команда выиграла у нижневартовского клуба «Югра-Самотлор». Встреча состоялась 15 марта и закончилась счётом 3:2 в пользу белгородцев. Последним пришлось бороться за победу — шли команды практически вровень.