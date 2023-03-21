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Updated Сегодня, 10:51

«Белогорье» в Туле обыграло нижегородский АСК в матче чемпионата России

21 марта 2023, 10:49
Фото: волейбольный клуб «Белогорье» ВК
«Львы» сохраняют пятое место в турнирной таблице с 21 победой и восьмью поражениям, сообщает РИА «Новости».

Белгородские «львы» обыграли нижегородский АСК в матче предпоследнего тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу в Туле. Белгородцы победили соперников со счётом 3:0.

«Белогорье» с 21 поражением и восьмью победами за тур до конца этапа сохранит пятое место в турнирной таблице и продолжит выступать в квалификационном раунде турнира.

Ранее сообщалось, что белгородская команда выиграла у нижневартовского клуба «Югра-Самотлор». Встреча состоялась 15 марта и закончилась счётом 3:2 в пользу белгородцев. Последним пришлось бороться за победу — шли команды практически вровень.

«Белогорье» обыграло нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в матче чемпионата России
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Волейбол#Спорт#Вк белогорье#Львы#Чемпионат#Тула#Нижний новгород
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