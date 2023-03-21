Белгородцы в Индии: с какой стороны объехать корову? Сколько человек вмещает скутер?

Теперь мы можем отправиться вглубь штата, осмотреть заповедники, удалённые от туристических мест деревни, поля и сельскохозяйственные угодья. На этих, обычно тихих, дорогах можно увидеть то, что так мило сердцам обычных индийцев, то, за что они любят свою родину. Широченные поля, частично засеянные рисом, частично оставленные для выпаса. Здесь неторопливые коровы совершенно не пугают белых цапель, ищущих свою мелкую добычу, красиво выгибая шеи. На пальмах собираются длиннохвостые лангуры, на проводах сидят кингфишеры с удивительными клювами, а вдоль кромки деревьев иногда топает медоед.



В этих поездах можно осмотреть много фортов, оставшихся от англичан и португальцев, сделавших на короткое время эти земли своими. Но куда больше здесь церквей, двух таких разных конфессий, как индуизм и католицизм. Строгие и закрытые наглухо церкви очень контрастируют с индуистскими храмами, при которых работают школы и спортивные детские секции. Многочисленные божества, изображенные на фасадах и воротах этих зданий, замерли со снисходительными или широко улыбающимися лицами, но даже богам здесь приходится терпеть периодические попадания футбольным или крикетным мячом.