Белгородцы в Индии: с какой стороны объехать корову? Сколько человек вмещает скутер?

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Бесконечно высокое ясное небо над Индией всегда полно коршунов. Несколько парящих птиц можно разглядеть почти всегда, достаточно поднять голову. С высоты их полёта хорошо видно, поскольку огромная страна раскинулась внизу, изрезанная дорогами и расчерченная на квадраты полей. И про эти дороги, таящие опасности и заманчивые возможности, я сегодня и расскажу.
Самый популярный транспорт в Индии — скутер. Их здесь в десятки раз больше, чем автомобилей, и местные ездят на них с самого раннего детства, бесстрашно включаясь в безумие дорожного движения, едва ноги начинают дотягиваться до земли, пока руки держат руль. Из-за такого опыта вождения со стороны иногда кажется, что индийцы водят абсолютно сумасшедшим образом, бесстрашно вклиниваясь в узкие промежутки между автомобилями, где, кажется, и пешеход не пройдёт, и обгоняя огромные грузовики и автобусы, встраиваясь в поток движения за секунду до лобового столкновения.
Во всемирном рейтинге дорог Индия занимает 48-е место, а Россия - только 99-е. Это ярко показывает, насколько все рейтинги условны и вариативны. Индийские дороги — это ухабистое испытание решительности, ведь опыт езды в европейских странах поможет лишь отчасти.
Само дорожное покрытие очень разное и иногда сужается до однополоски в неожиданных местах, если, например, на обочине велись работы по прокладыванию кабеля, то строители всё закопают, а восстановления асфальта ждать не стоит.
Стихийными и непредсказуемыми препятствиями являются здесь животные. Коровы в своей вседозволенности могут просто выйти на дорогу и остаться стоять там, пока не надоест. Иногда они идут стадами по своим делам, растягиваясь в долгую процессию и не обращая внимания на виляющих и сигналящих людей. Объезжать корову всегда нужно с тыла, случается, что животному приходит в голову резко тронуться вперед, даже если до этого оно стояло и думало о своём коровьем, а вот лягаться ногами или размахивать хвостом местным коровам не свойственно.
Собак - кратно больше, чем коров, и они перебегают дороги стремительными желтоватыми молниями или спят беззаботно на обочинах, вытягивая лапы в сторону движения, из-за чего часто страдают и прыгают на трёх. Ну и самым невезучим иногда приходится столкнуться с летучими лисицами, которых сбивает с толку свет фар и они могут врезаться в водителя своим довольно объёмным телом.
Вмешательство природы продолжается во флоре. Пальмовые ветви падают невесомо, но когда тебя накрывает растительностью, полностью загораживающей обзор, то от неожиданности можно сплоховать. Кокосы представляют особую опасность, ведь наезд на них колесом скутера может означать немедленное падение. А плющи, свисающие безобидными и тонкими лианами, прочнее промышленных канатов и задевать их нельзя ни в коем случае - можно лишиться шлема, а то и слететь с байка.
Обочины, покрытые красноватой пылью, традиционно полны булыжниками разных размеров, и выезжать на них, пропуская встречный транспорт, нужно со всей осторожностью. Вишенкой на этом торте, состоящем из множества коржей-опасностей, является левостороннее движение, непривычное нашему человеку на всех уровнях участия в дорожном движении. Так и туристы, случись им переходить дорогу, по привычке смотрят не в ту сторону и, убедившись в том, что слева никого нет, смело шагают вперед, может, прямо под колёса автомобиля.
Нужно сказать, что никакой культуры вождения у индийцев нет. Они не пользуются поворотниками и зеркалами, их не интересует, едет ли кто-то сзади, просто водитель перед тобой вздумал резко повернуть направо, а ты уже разбирайся сам. Все сигналы заменяет один — гудок. Индийцы сигналят без конца, предупреждая обо всём вместе - об обгоне, повороте, остановке, но самое главное - просто о своём присутствии. Как вы понимаете, эта прелестная манера вождения делает жизнь возле дороги невыносимой и полностью лишённой покоя.
Презрев опасности и освоившись с вождением, можно увидеть Индию с совсем новой стороны. Индийцы вокруг по своим делам ездят на этих небольших мотоциклах, часто целыми семьями из 4-5 человек. Это выглядит сначала рискованно, но потом понимаешь, что здесь скорее умиротворяющая картина семейного единения. Если говорить о взрослых людях, то на скутер помещается четверо взрослых мужчин, про единение здесь говорить поостережёмся.
Теперь мы можем отправиться вглубь штата, осмотреть заповедники, удалённые от туристических мест деревни, поля и сельскохозяйственные угодья. На этих, обычно тихих, дорогах можно увидеть то, что так мило сердцам обычных индийцев, то, за что они любят свою родину. Широченные поля, частично засеянные рисом, частично оставленные для выпаса. Здесь неторопливые коровы совершенно не пугают белых цапель, ищущих свою мелкую добычу, красиво выгибая шеи. На пальмах собираются длиннохвостые лангуры, на проводах сидят кингфишеры с удивительными клювами, а вдоль кромки деревьев иногда топает медоед.
В этих поездах можно осмотреть много фортов, оставшихся от англичан и португальцев, сделавших на короткое время эти земли своими. Но куда больше здесь церквей, двух таких разных конфессий, как индуизм и католицизм. Строгие и закрытые наглухо церкви очень контрастируют с индуистскими храмами, при которых работают школы и спортивные детские секции. Многочисленные божества, изображенные на фасадах и воротах этих зданий, замерли со снисходительными или широко улыбающимися лицами, но даже богам здесь приходится терпеть периодические попадания футбольным или крикетным мячом.
Главный минус дорог в Индии — отсутствие тротуаров. Вдоль них почти невозможно идти пешком, и дело даже не в липкой всепроникающей пыли, а в том, что на пешеходов там просто не хватает места, всё заполнено байками и машинами. А значит, без скутера туристу остаётся только ходить внутри своей небольшой деревни или идти до соседних поселений вдоль пляжа.
Мы же с вами, усмирив двигатель объёмом 125 см3, можем открыть остальную часть карты штата, и окажется, что кроме познавательных, природных и исторических мест, здесь ещё множество заведений, кроме пляжей, до которых пешком было не добраться. Главное и драматическое отличие этих мест от пешеходно-туристических - это цены. Здесь ходят обычные для всей остальной Индии расценки, правда, меню втрое меньше, чем на пляже, но и денег вы оставите тоже втрое меньше.
На 40 рублей, примерно полдоллара, здесь можно съесть омлет из трёх яиц, лепёшку с сыром и масала-чаем или, например, жареный рис с овощами. Каждое из блюд весьма питательно, а пары хватит, чтобы покормить мужчину, уставшего за рулём.
Подкрепившись и устав от дорожной суеты, мы закончим этот день, полный красивых видов, вкусной еды и встречного ветра, тем, что спокойно оставим свой скутер прямо на проходной улице, перед домом. На Гоа байки не воруют, ну не чудо ли?