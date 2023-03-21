Белгородец стал двукратным рекордсменом Книги рекордов России

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
17-летний белгородец Владислав Лата стал двукратным рекордсменом Книги рекордов России. Спортсмен установил рекорд по двойным прыжкам на скакалке. Владислав совершил 112 прыжков за минуту.
Молодой человек поблагодарил всех, кто в него верил и поддерживал: «Дальше — больше».
Напомним, что в 2021 году Владислав Лата уже поставил один рекорд по прыжкам на скакалке в своей возрастной категории — юноша сделал 2337 прыжков за один подход. А в 2019 году рекорд по прыжкам установил тренер Владислава Юрий Давыдов. В своей возрастной категории он выполнил 3754 повторения за один подход.