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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Белгородец стал двукратным рекордсменом Книги рекордов России

21 марта 2023, 10:13
Фото: Страницы VK Владислава Лата
О своём достижении Владислав Лата рассказал на своей странице «ВКонтакте». Юноша поставил рекорд по количеству двойных прыжков на скакалке.

17-летний белгородец Владислав Лата стал двукратным рекордсменом Книги рекордов России. Спортсмен установил рекорд по двойным прыжкам на скакалке. Владислав совершил 112 прыжков за минуту.

Молодой человек поблагодарил всех, кто в него верил и поддерживал: «Дальше — больше».

Фото: Страницы VK Владислава Лата

Напомним, что в 2021 году Владислав Лата уже поставил один рекорд по прыжкам на скакалке в своей возрастной категории — юноша сделал 2337 прыжков за один подход. А в 2019 году рекорд по прыжкам установил тренер Владислава Юрий Давыдов. В своей возрастной категории он выполнил 3754 повторения за один подход.

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#Алина Харина#Рекорд#Книга рекордов россии#Спорт#Белгородская область
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