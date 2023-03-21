Белгородэнерго обеспечило электроснабжение корочанского Центра социальной помощи

«Сегодня работа энергетиков направлена на сокращение сроков подключения социально значимых объектов к сетям. Особенно это касается социальных центров, медицинских и образовательных учреждений, построенных в рамках областных и федеральных программ. Мы рассматриваем это как важнейшую социальную функцию и наш вклад в улучшение качества жизни населения Белгородской области», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.