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Белгородэнерго обеспечило электроснабжение корочанского Центра социальной помощи

21 марта 2023, 07:30
Фото: ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»
Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечили технологическое присоединение к сетям обновленного Центра социальной помощи семье и детям «Семья» в Корочанском районе области.

Центр работает с марта 2006 года, предоставляя временное жилье нуждающимся, занимаясь с несовершеннолетними. Помощь и поддержку здесь находят семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В настоящее время идет реконструкция здания, после чего условия пребывания в нем значительно улучшатся.

Для подключения социального учреждения к сетям энергетики построили линию электропередачи 0,4 кВ и выделили 120 кВт дополнительной мощности, необходимой для обеспечения работоспособности систем вентиляции, электро- и водоснабжения, благоустроенных помещений и зон отдыха.

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»

Помимо Центра социальной помощи, в январе–феврале энергетики обеспечили дополнительной мощностью Кривцовскую среднюю школу в Яковлевском районе, детскую школу искусств в селе Бессоновка, спортивную школу «Спартак» и среднюю школу №6 в Старом Осколе, выполнили освещение пяти детских площадок в селах Ракитянского района.

«Сегодня работа энергетиков направлена на сокращение сроков подключения социально значимых объектов к сетям. Особенно это касается социальных центров, медицинских и образовательных учреждений, построенных в рамках областных и федеральных программ. Мы рассматриваем это как важнейшую социальную функцию и наш вклад в улучшение качества жизни населения Белгородской области», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

#Алина Харина#Белгородэнерго#Общество#Белгородская область
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