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Задержание Сергиенко и уход Полухина: итоги понедельника в Белгороде

20 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Экс-мэра Старого Оскола задержали по подозрению во взятке, Олег Полухин покидает должность ректора НИУ «БелГУ», а Бел.Ру тем временем продолжает проект о тех, кто оказал большое влияние на жизнь Белгородской области.

Сергиенко задержали

20 марта стало известно о задержании Александра Сергиенко. Операцию проводили сотрудники региональных ФСБ и следкома.

Вопросы у силовиков возникли именно к тому периоду, когда Сергиенко был главой администрации Старооскольского горокруга. По данным СК, Сергиенко подозревают в совершении трёх преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, он «получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму свыше 15 млн рублей».

Александр Сергиенко ранее работал в Шебекинском горокруге, Корочанском и Белгородском районах, в Старооскольском горокруге. Мэром Старого Оскола был с 2018 по 2021 гг. Затем занимал должность гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и руководителя АО «Газпром газораспределение Белгород».

Вопросы у силовиков к Сергиенко возникли именно к тому периоду, когда он был главой администрации Старооскольского горокруга.

Ещё один экс-мэр: что известно о задержанном Александре Сергиенко?
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Полухин уходит

Олег Полухин покинет пост ректора НИУ «БелГУ». Вторник, 21 марта, для него будет последним рабочим днём в этой должности. Ректором Белгородского госуниверситета Полухин был с 2012 года.

Уже известно, что его место может занять Евгения Карловская — референт губернатора по экономическим вопросам. Ранее она была проректором Тихоокеанского университета в Хабаровском крае.

Олег Полухин покидает должность ректора НИУ «БелГУ»
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Тебекин — второй герой цикла «Владельцы Белгородской области»

Бел.Ру продолжает проект «Владельцы Белгородской области» о людях и группах, оказавших значительное влияние на жизнь региона. Героем второй серии стал Владимир Тебекин. О том, какой путь прошёл один из самых известных предпринимателей, читайте в большом материале.

Владельцы Белгородской области. Авторитет и почет Владимира Тебекина («Айсберг»)
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