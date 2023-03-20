Задержание Сергиенко и уход Полухина: итоги понедельника в Белгороде

Вопросы у силовиков возникли именно к тому периоду, когда Сергиенко был главой администрации Старооскольского горокруга. По данным СК, Сергиенко подозревают в совершении трёх преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, он «получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму свыше 15 млн рублей».

