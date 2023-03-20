Задержание Сергиенко и уход Полухина: итоги понедельника в Белгороде

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20 марта стало известно о задержании Александра Сергиенко. Операцию проводили сотрудники региональных ФСБ и следкома.
Вопросы у силовиков возникли именно к тому периоду, когда Сергиенко был главой администрации Старооскольского горокруга. По данным СК, Сергиенко подозревают в совершении трёх преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, он «получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму свыше 15 млн рублей».
Александр Сергиенко ранее работал в Шебекинском горокруге, Корочанском и Белгородском районах, в Старооскольском горокруге. Мэром Старого Оскола был с 2018 по 2021 гг. Затем занимал должность гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и руководителя АО «Газпром газораспределение Белгород».
Вопросы у силовиков к Сергиенко возникли именно к тому периоду, когда он был главой администрации Старооскольского горокруга.
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