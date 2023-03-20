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Posted Вчера, 20:06

Published Вчера, 20:06

Modified Вчера, 20:08

Updated Вчера, 20:08

Вторник в Белгородской области может быть туманным

20 марта 2023, 20:06
Фото: 1MI
Ночью 21 марта в области ожидается небольшой туман и облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Днём температура воздуха поднимется до 10 °С тепла, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

Во вторник, 21 марта, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью возможен туман.

Ветер ночью будет южной четверти слабый, днём – юго-западный 5-10 м/с.

В Белгородской области температура воздуха ночью опустится до 2-3°С мороза, а днём будет колебаться от +5°С до +10°С.

Ночью в Белгороде будет чуть теплее – от 0 °С до +2 °С. Днём столбик термометра поднимется до 6-8 °С тепла.

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#Александра Склярова#Погода#Прогноз погоды#Туман#Белгородская область#Белгород
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