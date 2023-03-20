Вторник в Белгородской области может быть туманным

Posted Вчера, 20:06
Published Вчера, 20:06
Modified Вчера, 20:08
Updated Вчера, 20:08
Во вторник, 21 марта, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью возможен туман.
Ветер ночью будет южной четверти слабый, днём – юго-западный 5-10 м/с.
В Белгородской области температура воздуха ночью опустится до 2-3°С мороза, а днём будет колебаться от +5°С до +10°С.
Ночью в Белгороде будет чуть теплее – от 0 °С до +2 °С. Днём столбик термометра поднимется до 6-8 °С тепла.