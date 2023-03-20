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Вице-президент «Царьграда» стал членом белгородской Общественной палаты

20 марта 2023, 14:47
Фото: 1MI
Олег Лебедев вошёл в состав региональной Общественной палаты седьмого созыва. Он займёт место Натальи Давыдовой, полномочия которой прекратили досрочно.

Членом Общественной палаты Белгородской области стал Олег Лебедев. Соответствующее постановление от 20 марта опубликовало региональное правительство.

Лебедев займёт место Натальи Давыдовой. Причина — досрочное прекращение полномочий последней.

Олег Лебедев — вице-президент ООО «Царьград». Он же является директором благотворительного фонда поддержки социальных и культурных проектов с таким же названием.

Лебедев входит в Совет общества «Царьград». Член этого же Совета — сенатор Совфеда и экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Текущий состав Общественной палаты Белгородской области утвердили в конце 2021 года. В её составе должно быть 45 человек. 15 из них утверждает губернатор, 15 — депутаты облдумы, а ещё 15 — уже назначенные 30 членов Палаты. Наталья Давыдова входила в список, утверждённый главой региона.

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