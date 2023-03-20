Вице-президент «Царьграда» стал членом белгородской Общественной палаты

Текущий состав Общественной палаты Белгородской области утвердили в конце 2021 года. В её составе должно быть 45 человек. 15 из них утверждает губернатор, 15 — депутаты облдумы, а ещё 15 — уже назначенные 30 членов Палаты. Наталья Давыдова входила в список, утверждённый главой региона.