Вице-президент «Царьграда» стал членом белгородской Общественной палаты

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Членом Общественной палаты Белгородской области стал Олег Лебедев. Соответствующее постановление от 20 марта опубликовало региональное правительство.
Лебедев займёт место Натальи Давыдовой. Причина — досрочное прекращение полномочий последней.
Олег Лебедев — вице-президент ООО «Царьград». Он же является директором благотворительного фонда поддержки социальных и культурных проектов с таким же названием.
Лебедев входит в Совет общества «Царьград». Член этого же Совета — сенатор Совфеда и экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Текущий состав Общественной палаты Белгородской области утвердили в конце 2021 года. В её составе должно быть 45 человек. 15 из них утверждает губернатор, 15 — депутаты облдумы, а ещё 15 — уже назначенные 30 членов Палаты. Наталья Давыдова входила в список, утверждённый главой региона.