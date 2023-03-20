«В упор не видят разруху». Белгородцы недовольны состоянием дороги к «Олимпии»

«В прошлом году ещё администрация Белгорода обещала решить проблему. Всем плевать. Управа 27, которая, по заверениям властей, совершает „ежедневный обход вверенной ей территории, “ в упор не видит эту разруху. Сколько можно терпеть такое отношение?“ — говорится в комментарии.