«В упор не видят разруху». Белгородцы недовольны состоянием дороги к «Олимпии»

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Жители микрорайона Новый-2 пожаловались на состояние дороги, ведущей к велолыжероллерной трассе «Олимпия». На фото видно, что на дороге образовались ямы, а бордюрный камень местами совсем развалился.
В прошлом году белгородцы разместили жалобу на сайте «Народной экспертизы». Администрация города в мае ответила, что разрушение автомобильной дороги происходит из-за застоя осадковых вод, а из-за тротуара не обеспечен водоотвод. В мэрии пообещали устранить замечания в год обращения в рамках гарантийных обязательств.
По словам жителей, ничего с тех пор не изменилось.
«В прошлом году ещё администрация Белгорода обещала решить проблему. Всем плевать. Управа 27, которая, по заверениям властей, совершает „ежедневный обход вверенной ей территории, “ в упор не видит эту разруху. Сколько можно терпеть такое отношение?“ — говорится в комментарии.
Мэрия Белгорода пообещала в ближайшее время направить специалистов «для определения исполнителя работ». Ответ должны дать до 22 марта.
В свою очередь одна из местных жительниц в комментариях предположила, что причиной появления ям на дороге могли стать грузовики, которые использовали во время строительства банного комплекса.
Напомним, что банный комплекс открыли в тестовом режиме. Он располагается недалеко от велолыжероллерной трассы «Олимпия» на особо охраняемой природной территории регионального значения.