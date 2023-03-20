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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

«В упор не видят разруху». Белгородцы недовольны состоянием дороги к «Олимпии»

20 марта 2023, 10:52
Фото: Микрорайон Новый-2 в ВК

В Белгороде разваливается дорога к велолыжероллерной трассе «Олимпия»

Дорога к велолыжероллерной трассе «Олимпия» в микрорайоне Новый-2 в ямах, а бордюрный камень развалился. Проблемой поделились местные жители на странице губернатора. В мэрии пообещали разобраться в ситуации.

Жители микрорайона Новый-2 пожаловались на состояние дороги, ведущей к велолыжероллерной трассе «Олимпия». На фото видно, что на дороге образовались ямы, а бордюрный камень местами совсем развалился.

В прошлом году белгородцы разместили жалобу на сайте «Народной экспертизы». Администрация города в мае ответила, что разрушение автомобильной дороги происходит из-за застоя осадковых вод, а из-за тротуара не обеспечен водоотвод. В мэрии пообещали устранить замечания в год обращения в рамках гарантийных обязательств.

По словам жителей, ничего с тех пор не изменилось.

«В прошлом году ещё администрация Белгорода обещала решить проблему. Всем плевать. Управа 27, которая, по заверениям властей, совершает „ежедневный обход вверенной ей территории, “ в упор не видит эту разруху. Сколько можно терпеть такое отношение?“ — говорится в комментарии.

Мэрия Белгорода пообещала в ближайшее время направить специалистов «для определения исполнителя работ». Ответ должны дать до 22 марта.

В свою очередь одна из местных жительниц в комментариях предположила, что причиной появления ям на дороге могли стать грузовики, которые использовали во время строительства банного комплекса.

Напомним, что банный комплекс открыли в тестовом режиме. Он располагается недалеко от велолыжероллерной трассы «Олимпия» на особо охраняемой природной территории регионального значения.

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проблемная дорога
Фото: Микрорайон Новый-2 в ВК
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#Ольга Аксёнова#Дорога#Ямы#Тротуар#Новый-2#Олимпия#Мэрия#Жалоба#Управа#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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